Il y a quelques semaines, Ayoub Mutanda quittait « La Villa des cœurs brisés 5 » en couple avec Shanna Kress. Mais comment se passait sa vie sentimentale avant la téél-réalité ? Le Suisse nous a fait de drôles de révélations dans son interview LOVE accordée à STAR24.

Malgré son coup de foudre avec Shanna Kress, Ayoub est finalement retourné à la case célibat. D’ailleurs, pour lui, c’était une grande première pour lui cette relation avec la belle brune. « Elle me reprochait que je ne m’ouvrais pas assez alors que l’on se connaissait depuis même pas deux semaines. Ça veut dire qu’on ne se connait pas du tout (…) même si on se voit tous les jours (…) Je ne la connaissais pas en dehors de la télé, dans la vie de tous les jours. J’avais une méfiance énorme. Je ne m’ouvrais pas au début car j’étais en mode observation (…) Elle me foutait une sorte pression (…) C’est la seule à qui je me suis ouvert depuis mon ex », nous a confié l’ancien candidat de la Villa des cœurs brisés 5.

D’ailleurs, il nous a révélé sa pire honte. Ayoub nous a alors raconté: « J’ai toujours été attiré par les femmes plus âgées (…) J’avais 16 ans. Elle avait un truc comme 24 ans. Je lui ai dis que j’avais 18 ans. A cette époque là j’avais une fausse carte d’identité avec lequel je passais en club. Ce soir là elle me dit ‘viens on va en boîte’. J’étais en stress (…) Je ne voulais pas aller en boîte. J’avais peur de me faire griller (…) J’avais une pièce d’identité Belge (…) Le mec me regarde, il me dit que c’est une fausse pièce d’identité (…) Là, je dis la vérité (…) Elle était dégoûtée, elle est allée en boîte. Je suis rentré chez moi. Elle ne m’a plus jamais donné de nouvelles ».

Aimeriez-vous revoir le jeune homme dans l’émission ?

