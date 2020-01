Cette année, La Villa des cœurs brisés 5 a accueilli plusieurs cœurs brisés anonymes comme Ayoub. Durant cette aventure, le jeune Suisse s’est rapproché de Shanna avec qui il a eu une petite relation. Au cours d’une interview accordée à STAR24, nous avons pu faire le point sur leur histoire.

Tout d’abord, Ayoub nous a dit ce qui ne collait pas avec son ex Shanna. Ainsi, il nous a confié: « Elle me reprochait que je ne m’ouvrais pas assez alors que l’on se connaissait depuis même pas deux semaines. Ça veut dire qu’on ne se connait pas du tout (…) même si on se voit tous les jours (…) Je ne la connaissais pas en dehors de la télé, dans la vie de tous les jours. J’avais une méfiance énorme. Je ne m’ouvrais pas au début car j’étais en mode observation (…) Elle me foutait une sorte pression (…) C’est la seule à qui je me suis ouvert depuis mon ex« .

Mais qu’est-ce qui le dérangeait chez la jeune femme ? Celui qui est dans le clip de Scridge a répondu: « Ce qui me refroidissait beaucoup c’était sa jalousie maladive (…) C’est la raison principale et une des seules d’ailleurs pour laquelle nous ne sommes plus ensemble (…) Il ne s’est jamais rien passé de mauvais (…) Créer des problèmes là où il y en a pas ». Et si après tout, c’est la précipitation qui avait eu raison de leur histoire ? Ayoub poursuit: « La confiance se créé avec le temps (…) On s’est mis ensemble très très vite (…) Elle était plus amoureuse de moi que j’ai pu l’être. Mais ce n’est pas une raison de péter un câble comme ça ».

Dans la seconde partie de notre interview, vous découvrirez les véritables raisons de la rupture entre lui et Shanna. Mais pas que alors restez connectés, cela arrive bientôt ! Que pensez-vous de leur séparation ?

Cette année, La Villa des cœurs brisés 5 a accueilli plusieurs cœurs brisés anonymes comme Ayoub. Durant cette aventure, le jeune Suisse s’est rapproché de Shanna avec qui il a eu une petite relation. Au cours d’une interview accordée à STAR24, nous avons pu faire le point sur leur histoire.

Tout d’abord, Ayoub nous a dit ce qui ne collait pas avec son ex Shanna. Ainsi, il nous a confié: « Elle me reprochait que je ne m’ouvrais pas assez alors que l’on se connaissait depuis même pas deux semaines. Ça veut dire qu’on ne se connait pas du tout (…) même si on se voit tous les jours (…) Je ne la connaissais pas en dehors de la télé, dans la vie de tous les jours. J’avais une méfiance énorme. Je ne m’ouvrais pas au début car j’étais en mode observation (…) Elle me foutait une sorte pression (…) C’est la seule à qui je me suis ouvert depuis mon ex« .

Mais qu’est-ce qui le dérangeait chez la jeune femme ? Celui qui est dans le clip de Scridge a répondu: « Ce qui me refroidissait beaucoup c’était sa jalousie maladive (…) C’est la raison principale et une des seules d’ailleurs pour laquelle nous ne sommes plus ensemble (…) Il ne s’est jamais rien passé de mauvais (…) Créer des problèmes là où il y en a pas ». Et si après tout, c’est la précipitation qui avait eu raison de leur histoire ? Ayoub poursuit: « La confiance se créé avec le temps (…) On s’est mis ensemble très très vite (…) Elle était plus amoureuse de moi que j’ai pu l’être. Mais ce n’est pas une raison de péter un câble comme ça ».

Dans la seconde partie de notre interview, vous découvrirez les véritables raisons de la rupture entre lui et Shanna. Mais pas que alors restez connectés, cela arrive bientôt ! Que pensez-vous de leur séparation ?