Quelques mois après sa participation à « La Villa des cœurs brisés 5 », Ayoub Mutanda reste très actif sur les réseaux sociaux. En attendant de savoir s’il va revenir dans un autre programme, l’ancien petit ami de Shanna Kress s’est livré sur ses dernières fois au cours d’une interview exclusive accordée à STAR24.

Tout d’abord, Ayoub nous a avoué que sa dernière honte remontait au premier épisode de La Villa des cœurs brisés 5. « Je transpirais comme jamais ça se voyait que je n’étais pas bien…c’était quelque chose « , a-t-il commenté amusé. D’ailleurs, sa rupture avec Shanna Kress est également sa dernière déception. En ce qui concerne son dernier fashion faux pas, cela vaut le détour.

Le Suisse nous a alors raconté: « Il y a une période où j’ai laissé pousser mes cheveux. Ils poussaient bien et après le coiffeur m’a fait une coupe dont je n’étais pas trop satisfait. C’était un peu plus en haut que de côté. J’avais une tondeuse à la maison, j’ai commencé à raser (…) J’étais distrait par ma sœur et j’ai oublié que j’ai mis la tondeuse à zéro (…) J’ai fait un trou (…) J’étais mal, j’étais paniqué j’ai pris le mascara de ma sœur et j’ai mis du noir sur ma tête (…) C’était horrible, c’était l’un des pirs trucs qu’il m’ait arrivé (rires) ». Aujourd’hui, il a compris la leçon et se laisse fier à son coiffeur et à ses doigts de fée.

Par ailleurs, sachez qu’Ayoub Mutanda nous a fait d’autres révélations concernant son passé sentimental lors de notre interview LOVE. De plus, le candidat nous a laissé comprendre qu’il préparait un tout nouveau projet surprise qui risque d’en surprendre plus d’un(e). On ne sait pas de quoi il s’agit mais on a hâte de découvrir tout cela. Aimeriez-vous revoir l’influenceur dans une autre émission ? Si oui, laquelle ?

