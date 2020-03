Il y a quelques jours, Cassandra et Théo officialisaient leur relation à l’occasion des 21 ans de la candidate. A cette occasion, STAR24 a eu l’opportunité de les avoir en interview. Nous en avons profité pour faire un retour sur leur histoire d’amour… Regardez !

Alors qu’une grosse polémique a éclaté concernant Théo, le candidat est toujours en couple avec Cassandra. D’ailleurs, même s’ils se sont séparés à la fin du tournage de la Villa des cœurs brisés 5. Notamment à cause de la trahison avec Léana. Les deux tourtereaux ont mis plusieurs mois à se redonner une chance. Officiellement, cela fait depuis janvier qu’ils sont ensemble et qu’ils sont plus épanouis que jamais.

Après nous avoir répondu sur comment est vraiment leur couple, Théo et Cassandra nous ont évoqué que le couple le plus drôle de l’aventure était Nicolo et Virginie. D’ailleurs, d’après l’ancienne miss, ils seraient toujours en couple à l’heure actuelle. Mais ce n’est pas tout puisque selon le jeune homme, « cela commence à devenir sérieux » entre eux. A l’avenir, ils se verraient bien s’installer ensemble étant donné qu’ils vivent à distance. De plus, s’ils devaient se décrire, Théo et Cassandra trouve que leur relation « c’est un peu comme les montagnes russes ».

Et même si cela a pu être électrique entre eux, vous pouvez le voir, il y a avant tout beaucoup d’amour. Par ailleurs, si vous voulez vraiment savoir ce qu’il s’est passé entre Théo et Cassandra à la fin du tournage, nous vous invitons rester connectés. En effet, nous avons leurs interviews à vous dévoiler et le moins que l’on puisse dire c’est que cela va être du lourd ! En attendant, êtes-vous d’accord avec eux concernant l’interview spécial couples de la villa des cœurs brisés 5 ? On ne sait pas vous mais chez STAR24, on les trouve vraiment trop mignons tous les deux ensemble !

