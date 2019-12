L’arrivée tant attendue de Hilona est enfin diffusée sur W9. Actuellement candidate dans les Princes et les Princesses de l’amour 3, la jeune femme a accepté de se confier sur son aventure au micro de STAR24. Mais aussi sur son mood avant de craquer sur Julien Bert.

STAR24: Bonjour Hilona, Comment te sens-tu à l’approche de ton arrivée dans les Princes ?

Hilona: J’ai hâte d’arriver, ça va très bien. Je regarde les épisodes tous les soirs. Pour l’instant, je n’ai pas vu de choses qui m’énervent plus que ça. Mais cela ne va pas tarder (rires) !

Tu n’es pas sur la ligne de départ, comment cela se fait ?

Je devais arriver en tant que première princesse mais j’ai eu un empêchement. A la base, la production voulait que je vienne (…) J’ai été déçue de ne pas avoir pu le voir parce que j’avais des obligations mais au final ce n’est pas plus mal. Je suis contente d’être arrivée à ce moment-là, j’étais plus libre dans ma tête. C’était mieux.

Pourquoi as-tu participé aux Princes de l’amour 7 après avoir tenté de trouver l’amour dans les 10 Couples Parfaits ?

Parce que dans la vie de tous les jours, je ne le cherche pas. J’ai très peur de l’amour. Surtout depuis mon histoire avec Paga. Du coup, j’étais très fermée. J’étais incapable de parler avec un garçon (…) Peut-être que ça allait me sortir de mon confort et m’aider à tourner plein de pages.

Est-ce que la présence d’Aissa t’a encore plus motivée ?

Je ne le savais pas ! Je savais qu’il y avait trois personnes dans l’agence. Mais je ne savais pas forcément le principe de la lovecoach. J’ai rencontré Aissa le jour de mon arrivée. Elle est super professionnelle, elle a vachement été bien avec nous.

Comment pourrais-tu décrire la « Hilona » qui est arrivée dans l’aventure ?

J’étais très stressée et j’avais très peur. Je ne me suis jamais considérée comme une princesse là-bas. Je me demandais si j’avais ma place et si j’allais réussir à m’attacher. J’avais plein de problèmes avec l’amour. Ça a été très compliqué pour moi !

Tu n’avais pas peur que l’un de tes ex débarque en tant que prétendant dans l’aventure à l’instar de Marine et Julien Guirado ?

Si un de mes ex était venu, je pense que je serais partie. Les ex qui ont compté sont des personnes que je souhaitais faire disparaître de ma vie et absolument pas qu’ils reviennent. Laura et Milla aimaient encore leurs ex et avaient des problématiques liées à eux.

De quoi avais-tu besoin dans une relation ?

J’avais besoin d’une âme sœur, j’avais besoin d’une relation comme avec Julien. Je suis arrivée complètement brisée là-bas. Sans savoir si j’étais capable de parler avec un garçon. J’ai hâte de voir les images.

En dehors de Julien Bert, un autre garçon te plaisait ?

Aucun prince ne me plaisait. Guirado c’est mon pote, c’est comme un frère. Donc pas du tout. Nico’ est super gentil mais jamais avec un prince même avec Julien, je me voyais pas en couple. Je voulais déjà voir si j’arrivais à reparler avec un mec. J’étais vraiment fermée (rires).

Merci Hilona !

Propos recueillis par @sikagz

