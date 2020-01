Officiellement en couple avec Julien Bert, Hilona s’est confiée sur leur relation. Mais pas que puisque la candidate a avoué qu’elle ne comptait pas forcément refaire un tournage pour le moment. La jeune femme nous a donné plus de détails au cours d’une interview accordée à STAR24.

Tu ne redoutes pas de découvrir les épisodes ?

Hilona: Si, j’ai le démon. Rien que de voir un épisode où on le voit pas, je sais qu’il fait quelque chose. Ça me met la haine. Je regarde tous les épisodes, tous les soirs on se chamaille !

Comment décrirais-tu ton couple ?

C’est mon tout, c’est mon âme sœur. J’ai l’impression d’être avec un pote que j’aime toute la journée. J’en ai toujours rêvé !

Il y a eu des présentations avec les familles récemment…

Oui, il a rencontré ma famille et j’ai rencontré la sienne. Mon père est amoureux de Julien. Ce n’était pas parti pour (rires) ! Ma belle-mère était au courant de sa réputation, elle regardait pas mal de télé avec lui donc mes parents n’étaient pas chauds. Finalement, ils ont tout de suite accroché avec lui. Toute ma famille l’aime. Julien, on ne peut pas ne pas l’aimer. Mon père ne m’appelle plus pour me parler, il veut parler à Julien à chaque fois. C’est son fils maintenant (rires).

Tu n’as pas eu peur de sa réputation ?

Bien sûr que si mais vous verrez avec les épisodes, il ne peut pas plus me prouver ma sincérité. Ça a été très compliqué pour nous deux cette aventure. Ce n’est pas ce que vous pouvez imaginer je pense. C’est tout autre chose. A l’heure actuelle, je ne me pose plus de questions concernant son passé, c’est une autre personne.

Vous êtes l’un des nouveaux couples de télé préférés…

Je pense que les gens ont su voir que j’étais quelqu’un de très sincère. Que lui aussi mais qu’il avait simplement pas trouvé la bonne personne. Je pense que les gens sont super contents et impatients pour nous.

Quelle est la prochaine étape dans votre couple ? Qu’est-ce que l’on peut vous souhaiter ?

On parle beaucoup, on a beaucoup de projets tenus secrets pour le moment. Mais souhaitez nous que ça se réalise.

Aimeriez-vous faire une aventure à deux ?

Pourquoi pas, on est pas contre, on est pas pour. On ne cherche pas à refaire une émission. On ne veut pas faire de la télé pour faire de la télé. On a pas envie de se détruire, on préfère arrêter pour rester ensemble.

Merci Hilona !

