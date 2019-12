C’est l’amour fou entre Julien Bert et Hilona. Mais avant de se présenter leurs familles, les deux tourtereaux ont participé aux Princes de l’amour 7. D’ailleurs, la jeune femme ne s’attendait pas à ce que cela mène à une relation entre eux vu qu’ils étaient amis avant le programme. STAR24 a eu l’occasion d’en découvrir davantage.

Comment s’est passée ton arrivée ?

Hilona: Mon arrivée, vous allez la découvrir mais je ne suis pas arrivée n’importe comment (rires). Mais c’était bien. J’étais super contente de découvrir les gens qu’il y avait là-bas. J’étais contente de retrouver mes amies quoi.

Et ton début d’aventure ? Avec Julien ?

Avec Julien, on se parlait sur les réseaux mais en mode potes. On rigolait tout le temps ensemble. On s’appelait pendant des heures, on rigolait. On était très proches amicalement. Pour moi, c’était impossible avec Julien, jamais ! Il ne me plaisait pas physiquement, c’était juste quelqu’un de très drôle. On était clairement dans la friendzone (rires).

Quel serait ton bilan de ton aventure ?

Mon aventure a été très dure tout le long même dans les bons moments. Ils étaient super forts. C’était trop intense, il y a des moments dont je ne me souviens pas. Je n’ai jamais vécu une aventure comme ça ! Et pourtant, j’ai fait Moundir qui a été riche en émotions aussi… Je ne m’attendais pas à ça !

C’est quoi le plus dur en tant que princesse ?

Découvrir deux garçons c’est très dur ! Déjà me concentrer sur un, merci.. J’ai eu de la chance d’avoir des prétendants très gentils. Le plus dur c’était de me dévoiler alors que je ne les connais pas. Je n’ai pas l’habitude de parler avec des mecs. Sauf mes potes. Mais je ne pouvais pas passer ce stade avec mes prétendants.

C’était un autre challenge…

Oui, c’était ouf !

C’est quoi ton atout séduction selon toi ?

Je n’ai jamais vraiment eu de date (…) J’ai eu un seul date et ça ne s’est pas bien passé parce que c’était trop conventionnel (…) Moi je ne sais pas séduire mais c’est surtout les rires et être fusionnel, on se complète. Généralement, ça se passe bien après. Je n’ai pas vraiment d’atout séduction.

Et toi, qu’est-ce qui te séduit chez un homme ?

C’est de rigoler ! Je suis servie avec Julien là, je fais que rire. Il y a trop de malheur dans le monde, je suis avec quelqu’un qui me fait rire et m’apporte du bonheur (rires).

Merci Hilona !

Propos recueillis par @sikagz

