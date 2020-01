Après avoir rompu avec Tyla, Jon a quitté « La Villa des coeurs brisés 5 ». L’occasion pour le jeune homme de se livrer au micro de STAR24 que ce soit sur leur rupture, son aventure ou encore le couple formé par Vincent Queijo et Rym. Mais aussi l’arrivée de son ami Kevin.

Est-ce que tu penses que si Kévin était arrivé plus tôt, cela aurait pu changer votre aventure ?

Jon: S’il était arrivé au début de notre aventure, peut-être que cela se serait passé un peu mieux. Peut-être que Tyla aurait été plus à l’aise et plus ouverte. Mais cela n’aurait pas changé la finalité. Je serais parti pareil avec ces révélations, j’aurai pris mes valises quand même.

En tant qu’ami de Kevin. Que penses-tu de l’attitude de Julie, qui malgré la présence de Toto et Antoine, a du mal à se dire qu’il va rencontrer ses prétendantes ?

Je pense que Julie s’attendait à ce que Kevin vienne pour elle. L’attitude de Kevin a changé. Il s’est passé du temps depuis, elle s’est rapprochée de Toto. Je le comprends aussi.

Et l’accueil des cœurs brisés notamment son altercation avec Antoine, tu te positionnes comment ?

Quoi qu’il arrive, Kevin c’est mon ami même si on est moins proche. Je le défendrais quoi qu’il arrive. Mais dans cette histoire, il n’avait pas raison. Il a parlé d’Antoine sur les réseaux sociaux alors qu’il n’a rien demandé. Qu’Antoine soit contrarié je le conçois, mais peut-être qu’il aurait dû attendre un peu. Mais la position de Kevin n’était pas facile non plus.

T’en penses quoi des premiers couples formés dans l’aventure ?

Rym et Vincent, je les trouve super beau. C’est pur. On voit que ça respire le bonheur. Pour le moment, Toto et Julie ça se taquine. Shanna et Ayoub sont mignons aussi. Mais je pense qu’il faut leur laisser du temps pour voir où vont aller les différents couples. La grosse évidence reste Vincent et Rym. Ça saute aux yeux de tout le monde, c’est incroyable de les voir comme ça.

Que penses-tu du fait qu’il soit toujours ensemble ?

Honnêtement, c’est beau. Je pense qu’en arrivant dans cette aventure, Vincent ne pensait pas repartir avec l’amour. Il allait juste régler sa problématique. Pareil pour Rym. Je pense qu’elle ne s’attendait pas à un tel coup de foudre.

