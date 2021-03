Juste avant l’officialisation de sa relation avec Shanna Kress et la diffusion de La Villa des cœurs brisés 6, Jonathan Matijas s’est laissé aller à quelques confidences au micro de STAR24. L’occasion de faire un joli bilan de cette aventure inédite.

STAR24: Bonjour Jonathan ! Comment te sens-tu à l’approche de la diffusion ?

Jonathan : Salut ! J’appréhende à mort. Je ne sais pas du tout comment je vais réagir, comment ma famille va réagir parce que ça peut être à double tranchant. Ce qui est sûr c’est que je n’ai pas de regrets parce que j’ai vécu les choses pleinement.

Tu as déjà fait une émission de romance par le passé. Mais cette fois-ci, il y a un enjeu puisqu’il y a une problématique. Est-ce que tu peux m’en parler ?

Je pense que j’avais vraiment besoin d’extérioriser pour avancer. C’est ce que m’a permis de faire cette aventure. Pour tourner une page, j’ai besoin de fermer le livre entièrement. Je n’avais pas eu l’occasion d’ouvrir mes tripes à la personne concernée parce qu’elle l’avait refusé. Je ne regrette pas parce que ça m’a permis de mettre un point final heureux parce que je me sens guéri. L’arrivée de mon ex a été le pire moment de toutes mes aventures confondues. On est passé par plein d’étape mais tout ce que j’ai vécu, c’était salvateur pour moi.

On t’a vu célibataire, en couple, en compétition à la télévision… Que va-t-on découvrir de toi dans La Villa des cœurs brisés 6 ?

J’ai fait que pleurer toute l’aventure. Bizarrement, ça m’a fait beaucoup de bien. Le dernier coaching avec Lucie, je n’ai plus pleurer. Cela a confirmé ma guérison et le chemin parcouru. Une fois que la problématique a été réglée, il faut réussir à faire confiance et ne pas avoir peur de se planter.

Beaucoup de choses circulaient à ton égard, peux-tu prendre la parole sur les rumeurs ?

Il y a beaucoup de choses fausses et beaucoup de choses vraies. Ce que je peux te dire c’est qu’il y avait beaucoup de choses enfouies en moi et je pense que c’est la première fois que je n’ai pas peur d’avoir honte ce que je suis et que je me fous des conséquences. Je vis simplement pour moi. On va me voir comme quelqu’un qui assume ses erreurs et ses faiblesses en espérant transformer ça en force.

Tu dirais quoi au Jon’ intégrant l’aventure ?

Je lui dirais d’être patient car ce qui va t’arriver ça va te faire du bien, fais confiance à l’amour et à la vie. C’est pour ça qu’aujourd’hui je prends mon temps avec quelqu’un avec qui j’ai envie d’y croire. Ma passion me dévore (NDLR: Shanna avant l’officialisation de leur couple).

Un message pour ceux qui te suivent et ce qu’ils vont voir dans les épisodes ?

Je leur dirais de me regarder avec un œil neuf et de ne pas se fier aux aprioris et considérer le fait que je me suis mis à nu pour moi et pour être transparent avec les gens qui vont me suivre parce que c’est pas facile pour un macho et un homme qui a vécu ce que j’ai vécu de pleurer et de s’ouvrir ainsi. J’espère que certains vont être motivés et renforcés et prêts pour se libérer de leur névrose et de leur problème s’ils se reconnaissent en moi.

A l’instar de Lucie, Yann t’a-t-il appris quelque chose ?

Il nous a tous fait comprendre que l’on était des zéros en séduction (rires). Grâce à lui je vis le moment maintenant et je me projette moins pour savourer l’instant présent.

Un mot pour la fin ?

Je souhaite à toutes les personnes qui vont suivre la villa de se régaler autant que nous on s’est régalé en étant sur place. J’espère que les gens savent à quel point c’est une aventure folle et je suis sûr que les gens vont être touchés à la même hauteur que nous ce que nous avons vécu sur place.

Propos recueillis par @sikagz