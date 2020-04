Il y a quelques jours, STAR24 partait à la rencontre des candidates de « Mamans et célèbres ». L’occasion pour nous de savoir si celle qui a eu peur d’avoir le Coronavirus a d’autres projets. On vous dit tout !

Julia Paredes est totalement ravie de faire Mamans et célèbres. Malgré les coups durs, elle adore voir évoluer sa fille Luna à travers les épisodes. Mais celle qui est confinée avec son ex pourrait-elle partir sur un autre tournage sans sa fille ? Elle nous a répondu: « Je ne me sens pas retourner en tournage. Je n’accepterais pas d’autres émissions de télé-réalité. Ce n’est plus mon délire, il y a un temps pour tout (…) J’ai passé 30 ans, j’ai un enfant. Je pense que cette émission me ressemble vraiment (…) Je ne me revois plus repartir des semaines à l’étranger sans ma fille (…) Je l’ai fait qu’une fois et ça m’a déchiré le cœur ».

Pour ceux qui ne le savaient pas, la belle brune a fait des études de journalisme avant de faire de la télé-réalité. Mais pourrait-elle faire un projet lié à tout cela ? Julia Paredes poursuit: « J’ai fait une licence de lettres et une école de journalisme. Mais en fait, j’ai eu une histoire d’amour qui a mal terminé. Ca m’a fait vriller et j’ai arrêté les études (…) J’ai fait des petits boulots (…) Et après on m’a proposé la télé-réalité (…) ça a duré (…) Je n’ai pas repris mes études. C’est vrai que reprendre mes études, ce n’est pas dans mes projets. Je ne me vois pas reprendre ce métier même si ça me plaisait. Là je suis dans autre chose. Il est bon de se servir des opportunités que l’on a ! »

Vous l’aurez compris, s’il ne s’agit pas d’une émission avec Luna, Julia Paredes ne compte plus revenir sur nos écrans. Pour elle, la télé-réalité c’est bel et bien fini !

