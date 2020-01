Actuellement dans « Mamans et célèbres », Julia Paredes a eu un différend avec Martika quelques années auparavant. Mais où en sont les deux jeunes mamans qui sont au casting de l’émission ? L’ex de Maxime a mis fin au suspens au cours d’une interview exclusive accordé à STAR24.

Alors qu’elles partagent le même programme, Julia Paredes et Martika ne se sont pas recroisées. Celle qui a récemment été victime d’une fausse couche a réagi aux propos de la Monégasque: « Je n’avais même pas vu sa réponse (…) Effectivement quand on s’est rencontrées pour la première fois, ce n’était pas du tout dans une télé. On était chez le coiffeur, on avait le même coiffeur. On a sympathisé (…) C’est vrai que c’est une fille que j’ai beaucoup aimée ».



Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Julia Paredes (@julia_paredes_off) le 4 Janv. 2020 à 10 :19 PST

D’ailleurs, elle nous a rappelé ce qu’il s’est passée entre elles à l’époque. « De base, j’avais fait une émission avec son ex Julien Guirado (LMvsMonde) (…) Je regardais l’émission et à un moment il a dit un truc assez drôle. J’ai réagi sur Twitter et je l’ai tagué lui (…) Elle a réagi de manière très virulente avec des propos très déplacés et vulgaires. Je n’ai pas compris parce que ce n’est pas une fille comme ça (…) Julien avait pris sa défense (…) Ils ont commencé à parler de ma fille (…) Même trois ans plus tard je m’en souviens et cela ne passe pas (…) Je ne sais pas dans quel mood elle était (…) Etre maman ça apaise (…) Je ne dis pas que la paix n’est pas possible entre nous (…) Si elle me présente mes excuses en face, je passerais au dessus (…) C’est quelque chose que j’ai en tête parce que lorsque l’on parle de sa fille ça reste et ça blesse. » a raconté Julia Paredes.

Voilà qui a le mérite d’être clair. La maman de Luna va-t-elle se réconcilier avec Martika selon vous ?

