Révélée dans « les 10 Couples Parfaits 3 », Julie nous en a fait voir de toutes les couleurs dans « la Villa des cœurs brisés 5 ». L’occasion pour STAR24 d’évoquer son aventure et son coaching avec Lucie Mariotti au cours d’une interview exclusive. Regardez, cela vaut le détour !

Tout d’abord, celle qui a été clashée par son ex Antoine est revenue sur sa rencontre avec Lucie. Ainsi, Julie nous raconte: « Au début, je l’avais bien vécue. J’ai vu une interview où elle disait que j’étais une petite c*nne. Elle a dit que j’ai bien évolué tout ça. Je ne lui en veux pas parce que je sais comment je suis (…) Je suis contente au final de mon vrai coaching qui s’est fait à la fin de l’aventure (…) Je me suis livrée sans préjugée, sans honte, sans malaise en fait (…) C’était un peu. J’étais un peu le vilain canard en fait ».

Puis, vient le moment d’évoquer son coaching éprouvant. Julie poursuit: « Je craquais, j’étais complètement perdue. Je n’arrivais plus à avancer en fait. Même avec Antoine, j’étais incapable de dévoiler mes sentiments. Ce que je j’avais au fond e moi (…) je me suis lâchée (..) Lucie nous donne les clés en main (…) J’ai encore énormément de travail à faire je m’éparpille moi je sais ce que je veux et surtout ce que je veux plus (…) je me suis plus endurcie en amour ». Voilà qui a le mérite d’être clair.

Récemment, Julie taclait son ex Antoine sur Snapchat en lâchant: « Et non, je suis plus avec Antoine. D’ailleurs en ce moment, il me descend un peu en disant que j’ai soif de buzz ! En tout cas, ce n’est pas moi qui vais faire une télé avec une inconnue qui s’appelle Beverly. Quand Monsieur dit que je meurs pour la télé, ça me fait bien rire, car c’est le premier à m’avoir contacté pour faire “Un dîner avec mon ex”. Donc ne parle pas, car j’ai tellement de dossiers qu’il ne vaut mieux pas que tu parles. Oui, la télé c’est bien, mais je ne vais pas vendre ma mère »

