Après plusieurs mois compliqués, Kelly Hélard et Neymar se sont redonnés une chance. D’ailleurs, les téléspectateurs ont pu suivre le rabibochage entre les deux jeunes parents dans les épisodes de « Mamans et célèbres ». Après nous avoir révélé si le tournage avait été difficile, la Ch’ti nous a fait de sacrés confidences au micro de STAR24 !

Lors du lancement de Mamans et célèbres, Kelly Helard nous a fait des confidences sur sa relation avec Neymar. Ainsi, la maman de Lyam nous a révélé: « Avec Neymar, on s’est revus. On a fait nos vies chacun de notre côté (…) Il s’est passé des choses dans « Mamans et célèbres ». Forcément, on a dû se revoir pour l’anniversaire du petit (…) Il s’est passé quelques petites choses qui ont fait que l’on s’est remis ensemble (…) Tout a été filmé, vous allez tout découvrir prochainement (…) On a toujours été fusionnels. Même séparés. On s’est toujours aimés. On ne s’est pas séparés parce que l’on ne s’aimait plus ».

Lors de la conférence de presse organisé pour la saison 2 du programme, la belle brune est revenue sur leur réconciliation. La chérie de Neymar nous a alors lâché: « Ça se passe très bien, on se laisse le temps (…) On se base sur le rôle de famille (…) On essaye de se reconstruire tout doucement, cela marche bien (…) Tout ce qui n’allait pas on en parle pas. Il faut se laisser du tout pour en reparler ». D’ailleurs, sur une échelle de 1 à 10, elle baserait leurs rapports actuels à 8… plutôt pas mal, non ? Par ailleurs, Kelly Helard ne nous a pas caché sa forte envie d’avoir un deuxième enfant. Mais avant cela, la candidate souhaiterait malgré tout perdre ses derniers kilos en trop même si elle a atteint son objectif de perdre dix kilos.

On ne sait pas vous, mais nous on adore la suivre dans Mamans et célèbres !

Après plusieurs mois compliqués, Kelly Hélard et Neymar se sont redonnés une chance. D’ailleurs, les téléspectateurs ont pu suivre le rabibochage entre les deux jeunes parents dans les épisodes de « Mamans et célèbres ». Après nous avoir révélé si le tournage avait été difficile, la Ch’ti nous a fait de sacrés confidences au micro de STAR24 !

Lors du lancement de Mamans et célèbres, Kelly Helard nous a fait des confidences sur sa relation avec Neymar. Ainsi, la maman de Lyam nous a révélé: « Avec Neymar, on s’est revus. On a fait nos vies chacun de notre côté (…) Il s’est passé des choses dans « Mamans et célèbres ». Forcément, on a dû se revoir pour l’anniversaire du petit (…) Il s’est passé quelques petites choses qui ont fait que l’on s’est remis ensemble (…) Tout a été filmé, vous allez tout découvrir prochainement (…) On a toujours été fusionnels. Même séparés. On s’est toujours aimés. On ne s’est pas séparés parce que l’on ne s’aimait plus ».

Lors de la conférence de presse organisé pour la saison 2 du programme, la belle brune est revenue sur leur réconciliation. La chérie de Neymar nous a alors lâché: « Ça se passe très bien, on se laisse le temps (…) On se base sur le rôle de famille (…) On essaye de se reconstruire tout doucement, cela marche bien (…) Tout ce qui n’allait pas on en parle pas. Il faut se laisser du tout pour en reparler ». D’ailleurs, sur une échelle de 1 à 10, elle baserait leurs rapports actuels à 8… plutôt pas mal, non ? Par ailleurs, Kelly Helard ne nous a pas caché sa forte envie d’avoir un deuxième enfant. Mais avant cela, la candidate souhaiterait malgré tout perdre ses derniers kilos en trop même si elle a atteint son objectif de perdre dix kilos.

On ne sait pas vous, mais nous on adore la suivre dans Mamans et célèbres !