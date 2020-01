Il y a quelques mois, Kelly Hélard revenait sur sa rupture avec Neymar sur les réseaux sociaux. Mais tout semble être rentré dans l’ordre entre les deux parents de Lyam. Au cours d’une interview accordée à STAR24, la Ch’ti nous a expliqué ce qu’il s’est passé entre eux durant ces derniers mois.

Bonjour Kelly ! Comment ça va à l’approche du lancement de « Mamans et célèbres » ?

Kelly: Ça va super. J’ai très hâte de voir ce que cela va donner. C’est un super souvenir pour mon fils aussi.

Que s’est-il passé pour Neymar et toi avec « Un dîner avec mon ex » ?

Ça date. C’est bien que cela ait été diffusé récemment au moins les téléspectateurs vont comprendre ce qu’il s’est passé dans ma vie pour arriver dans les Mamans (…) On a repris une vie normale, on se voyait par rapport au petit (…) Cela ne s’était pas trop trop bien fini après l’émission.

Vous vous êtes de nouveau affichés ensemble notamment au ski, comment ça se passe aujourdhui ?

Avec Neymar, on s’est revus. On a fait nos vies chacun de notre côté (…) Il s’est passé des choses dans « Mamans et célèbres ». Forcément, on a dû se revoir pour l’anniversaire du petit (…) Il s’est passé quelques petites choses qui ont fait que l’on s’est remis ensemble (…) Tout a été filmé, vous allez tout découvrir prochainement.

Comment qualifierais-tu votre relation désormais en un mot ?

On a toujours été fusionnels. Même séparés. On s’est toujours aimés. On ne s’est pas séparés parce que l’on ne s’aimait plus.

En tant que candidate de télé-réalité qui a commencé au tout début avec les Ch’tis, penses-tu que ton rôle de maman t’a apaisé ?

Non, je ne pense pas que ce soit mon rôle de maman qui m’a apaisée. C’est Neymar qui m’a apaisé un peu plus comparé à avant. J’étais avec Christopher avant mais il faut dire que c’était un sacré phénomène aussi (…) Il m’a trompée devant la France entière (…) Je suis quelqu’un qui ressent énormément les choses. Quand ça va ne va pas, je n’arrive pas à laisser passer les choses même s’il y a les caméras.

On ne t’a plus vu depuis l’année où tu as fait MELAA2 et les Vacances des Anges, pourquoi avoir participé à Mamans et célèbres ?

On me l’a proposé (…) J’ai d’abord réfléchi car c’était mettre mon fils en avant et je me suis dis pourquoi pas (…) Le but c’était de faire voir les vraies choses (…) J’ai toujours continué de travailler (…) J’aurais réfléchi à deux fois avant de faire de la télé-réalité à l’époque des Ch’tis. J’ai déjà des postes qui me sont passés sous le nez à cause de la télé, mon fils a eu des problèmes à l’école à cause de ça.

