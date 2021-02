EXCLU – Ken (LPDLA8) « Alix avait un pouvoir de malade mental »

Un an après avoir tenté de séduire Nathanya puis Léana dans La Villa des coeurs brisés 5, Ken a finalement fait son retour sur les écrans dans la dernière saison des Princes de l’amour 8. L’occasion pour STAR24 de reprendre de ses nouvelles.

Malgré son coup de cœur pour Nathanya, les rapports entre elle et Ken se sont dégradés. Cela dit, le jeune homme avait retrouvé chaussure à son pied après le tournage de La Villa des cœurs brisés 5 dans les bras d’une ancienne candidate de télé-réalité. Leur relation n’aura été que de courte durée. De retour par la case célibat, il a tenté de séduire Alix dans les Princes de l’amour 8. Mais quelle est la raison de son choix ? « Ma spécialité c’est de passer du coq à l’âne (…) Quand j’ai vu Alix sur papier, je me suis dit elle est super jolie, elle a l’air intelligente. Je ne me suis pas trompée mais ça n’a pas collé quand je l’ai entendu parler et que j’ai vu ses façons de faire (…) Ce n’est pas du tout ma came (…) Alix avait un pouvoir de malade mentale (…) C’est compliqué de la contredire et c’est fatiguant. Je déteste ces ambiances là (…) Elle est une fois sur 36 (…) Elle a le droit de rentrer et de sortir, de ramener son chat… » nous a-t-il expliqué.

Ken (LPDLA8) « Alix avait un pouvoir de malade mental »

Un peu plus tard, le Marseillais nous a expliqué pourquoi cela n’a pas matché et a ajouté: « J’ai essayé de la connaître, de prendre les devants (…) J’ai ce besoin de faire la différence, de me démarquer (…) C’était cool, on a bien parler (…) Ca n’a pas collé à cause de sa façon de parler aux gens, son air hautain (…) Il faut se souvenir d’où l’on vient (…) Si j’avais quelque chose à lui reprocher c’est son manque d’humanité (…) Je pense que cela doit être une période compliquée pour elle, elle ne doit pas être bien ».

En tout cas, Ken en a profité pour nous dire qu’il va revenir sur les écrans et qu’il était toujours célibataire… A vos claviers les filles !