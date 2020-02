Son visage ne vous dit peut-être rien mais son nom a beaucoup agité la Toile ces derniers jours. Depuis qu’il a poussé un coup de gueule concernant sa censure dans Les Princes de l’amour 7, Kevin Carre a été victime de nombreuses rumeurs. L’occasion pour STAR24 de rétablir la vérité.

Tout d’abord, Kevin Carre nous a révélé qu’il avait été approché pour participer à d’autres programmes avant cela. En effet, nous aurions pu le voir dans des émissions telles que Ninja Warrior et Koh Lanta. Le candidat aurait dû donc être connu comme prétendant pour Hilona. En plus de nous raconter son aventure, il nous a révélé pourquoi il a choisi de partir de l’émission de son plein gré. Et il semblerait que le comportement et l’irrespect de certains princes et princesses auraient eu raison de sa décision. Il précise malgré tout que Sephora a été la plus sincère et qu’il la porte dans son cœur. De plus, Mansour aurait été l’un de ses prétendants coups de cœur.

Kevin nous explique ensuite que s’il a fait la vidéo c’est non pas pour faire le buzz mais pour pouvoir s’excuser auprès de son entourage qui attendait son arrivée avec impatience. Choqué d’être accusé d’être violent envers des femmes, il a également rebondi sur l’histoire du fameux vocal de Julien Bert relayé par Aqababe. Malgré toute cette histoire, le jeune homme garde quand même pas mal de bons souvenirs en tête. En revanche, même s’il n’est pas contre l’éventualité de participer à une autre émission de télé-réalité à l’avenir, Kevin ne se voit plus faire un programme de romance comme LPDLA7. Reste à savoir si le coach sportif apparaîtra sur nos écrans à l’avenir ou non. En tout cas, entre son interview chez Sam Zirah et les lecteurs de STAR24, beaucoup de personnes sont convaincues de sa sincérité et le soutiennent. Nous vous invitons à regarder notre entretien pour vous faire votre propre avis…

Son visage ne vous dit peut-être rien mais son nom a beaucoup agité la Toile ces derniers jours. Depuis qu’il a poussé un coup de gueule concernant sa censure dans Les Princes de l’amour 7, Kevin Carre a été victime de nombreuses rumeurs. L’occasion pour STAR24 de rétablir la vérité.

Tout d’abord, Kevin Carre nous a révélé qu’il avait été approché pour participer à d’autres programmes avant cela. En effet, nous aurions pu le voir dans des émissions telles que Ninja Warrior et Koh Lanta. Le candidat aurait dû donc être connu comme prétendant pour Hilona. En plus de nous raconter son aventure, il nous a révélé pourquoi il a choisi de partir de l’émission de son plein gré. Et il semblerait que le comportement et l’irrespect de certains princes et princesses auraient eu raison de sa décision. Il précise malgré tout que Sephora a été la plus sincère et qu’il la porte dans son cœur. De plus, Mansour aurait été l’un de ses prétendants coups de cœur.

Kevin nous explique ensuite que s’il a fait la vidéo c’est non pas pour faire le buzz mais pour pouvoir s’excuser auprès de son entourage qui attendait son arrivée avec impatience. Choqué d’être accusé d’être violent envers des femmes, il a également rebondi sur l’histoire du fameux vocal de Julien Bert relayé par Aqababe. Malgré toute cette histoire, le jeune homme garde quand même pas mal de bons souvenirs en tête. En revanche, même s’il n’est pas contre l’éventualité de participer à une autre émission de télé-réalité à l’avenir, Kevin ne se voit plus faire un programme de romance comme LPDLA7. Reste à savoir si le coach sportif apparaîtra sur nos écrans à l’avenir ou non. En tout cas, entre son interview chez Sam Zirah et les lecteurs de STAR24, beaucoup de personnes sont convaincues de sa sincérité et le soutiennent. Nous vous invitons à regarder notre entretien pour vous faire votre propre avis…