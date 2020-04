Bien avant de se rabibocher avec son ex Safya, Lalou a participé à « La Villa des cœurs brisés 5 ». Mais sachez que le jeune homme a failli faire une autre émission. En effet, Jonathan Matijas lui a pris sa placé dans « Moundir et les apprentis aventuriers 4 ». STAR24 vous explique tout.

Il y a un an, des rumeurs annonçaient Lalou en binôme avec Sarah Lopez dans Moundir et les Apprentis Aventuriers 4. Mais pourquoi cela ne s’est pas fait ? Celui qui a clashé Léana a d’abord expliqué: « Pourquoi on ne m’a plus vu ? Tout simplement parce que je devais faire Moundir et les apprentis aventuriers. Tout était fait, tout était signé. Je n’en ai pas beaucoup parlé sur les réseaux. Je devais être avec Sarah Lopez à l’époque. Je devais être dans l’équipe rose (…) On s’était appelés quelques heures avant le départ avec Sarah. Je suis parti en Thaïlande. J’avais signé mon contrat. Sauf qu’à ce moment là, j’étais en couple ».

Pour lui, le jeune homme allait vivre une émission de fou. Lalou a finalement été évincé et remplacé par un autre candidat. En effet, il ne s’imaginait pas que sa situation amoureuse allait poser problème à cause du concept du programme. « La prod ne l’a pas vu comme ça et ils m’ont fait comprendre qu’il fallait que je sois célibataire. Ça m’a fait bizarre. J’ai fait un aller retour Thaïlande (…) Ils m’ont renvoyé en France. Ils ont appelé Jonathan Matijas au dernier moment (…) Dans mon malheur, j’ai fait un couple (…) C’est pour cela que l’on ne m’a pas vu pendant un moment« , a ajouté celui qui a déçu Manon Van.

Aujourd’hui, les deux candidats sont séparés. Reste à savoir si Lalou va participer à une autre émission après la Villa des cœurs brisés 5. Aimeriez-vous la revoir dans une autre émission avec ou sans sa chérie ?

