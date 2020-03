Beaucoup disent que l’amour triomphe toujours. Hé bien, il semblerait que Lalou connaisse très bien cette expression. En effet, le jeune homme file actuellement le parfait amour avec Safia. D’ailleurs, il l’a connu bien avant la Villa des cœurs brisés 5. STAR24 vous raconte tout.

Lors de son séjour au Mexique, Lalou nous en a fait voir de toutes les couleurs. Notamment pour son comportement envers Manon Van. S’il est reparti de la Villa des cœurs brisés 5 en étant célibataire, ce n’est plus le cas à l’heure actuelle. Comme il l’a déjà révélé sur les réseaux sociaux, sa petite amie et lui ont eu une relation avant qu’il fasse de la télé-réalité. « Dans la villa, ma problématique était ‘l’amour ne me fait plus rêver’. Au final de par mes coachings, c’est totalement l’inverse. Safia, c’est la personne avec qui je suis depuis trois mois (…) On s’est rencontré avant les Princes (…) On s’est rendu compte qu’on était très bien ensemble », nous a-t-il expliqué.

Mais le jeune homme ne s’est pas arrêté là. D’ailleurs, la chérie de celui qui a clashé Léana a également pris la parole. Safia révèle alors comment elle a réagi face au parcours de Lalou et leur relation : « Je l’aime tellement que j’ai laissé passer. On s’entend tellement bien. Pour nous c’est une évidence, c’est pour ça que l’on est toujours ensemble (…) C’était une évidence. On arrivait pas à trouver quelqu’un (…) De base, je n’aime pas trop trop la télé, il le sait. La Bataille des Couples, ce serait bien pour nous donc pourquoi pas « . Quant au coach sportif, il semble totalement amoureux comme il l’a confié en nous disant: « On se complète même si on a chacun nos caractères ».

On ne sait pas vous mais chez STAR24, on les trouve trop mignons et on aimerait bien les voir dans un programme à deux !

