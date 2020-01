Léa Mary a fait l’objet de nombreuses rumeurs. L’occasion pour STAR24 de rebondir sur ces sujets là au cours de son interview polémique. Au programme ? L’ex de Sebydaddy répond aux questions sur la chirurgie, Illan, Dita, Pacte avec son prince, les rappeurs ou encore… à Mehdi Fiorelli !

Il y a quelques semaines, Illan faisait d’incroyables révélations concernant Léa Mary et Sebydaddy. Ainsi, il a déclaré sur Snapchat: « Je résume un petit peu l’histoire Seb/Léa Marie. Je l’avais dit que j’avais dormi avec elle, je l’avais assumé. Par contre j’avais toujours dit qu’il ne s’était jamais rien passé avec elle. Et une fois de plus, la vérité sort ! Je n’ai rien fait… (…) Est-ce que ça valait le coup de briser notre amitié ? Sachant que ni lui, ni elle, n’était fidèle. (…) On ne va pas se mentir, il a préféré la télé, à notre amitié ». De plus, le jeune homme a continué de faire des révélations en disant que Léa Mary et Sebydaddy avaient un plan ensemble et que la prétendante n’avait pas respecté leur « accord ».

Ce à quoi, la principale concernée a réagi en nous disant: « Je n’ai pas vu cette story, Seb non plus. On ne regarde pas ses storys (…) Si on avait fait un pacte on serait repartis ensemble, il me semble que ce serait plus logique que de me renvoyer dans un van (…) Je n’ai pas fait un pacte avec mon ex pour qu’il galoche dix fois une blonde devant moi« . Voilà qui est dit ! De plus, Léa Mary en a profité pour nous évoquer toutes ses chirurgies mais également les vraies raisons de sa brouille avec Dita Istrefi.

Léa Mary a également avoué qu’Aqababe avait dit la vérité concernant ses rapprochements avec d’autres candidats et rappeurs. En revanche, la prétendante de Sebydaddy a été formelle: cela remonte à bien avant qu’elle ne rencontre son ex !

