Clap de fin pour Tyla et Jon. Cette semaine, les deux candidats ont quitté l’aventure après mis fin à leur relation. A cette occasion, le jeune homme s’est livré sur son départ de la Villa des cœurs brisés 5 en exclusivité chez STAR24.

Il s’en est passé depuis les premiers épisodes. Dans le dernier, tu as appris une bombe… Comment tu te sens ?

Jon: Ce n’est même plus une bombe là ! Honnêtement sur le coup, je suis énervé. Il y a beaucoup d’émotions qui me traversent, la colère surtout. Dans les jours à venir, j’ai vite été presque soulagé (…) L’histoire était déjà très compliquée. Il y avait beaucoup de prises de tête. C’était une histoire avec des hauts mais surtout beaucoup de bas. Deux jours après être rentré en France, je me suis dis tant mieux.

Avec la diffusion, tu comprends mieux les cœurs brisés concernant votre relation et leur point de vue ?

Honnêtement, les autres cœurs brisés je les comprends totalement. Il faut être réaliste. On était pas un couple qui respirait le bonheur en arrivant. Rien que le fait que Tyla me demande de me lever lors du tour du table, ça a annoncé la couleur. On a pas vraiment eu de moments de complicité devant eux. Je les comprends, il faut être objectif.

Donc tu n’aurais jamais pu lui pardonner ce mensonge ?

Non, impossible ! Cela a été une source de conflits pendant très longtemps (…) Après l’île de la tentation, je suis reparti sans elle. Elle m’a appelé pendant des jours et des jours à me rabâcher qu’il n’y avait rien eu avec ce garçon. J’ai fini par la croire mais là, la vérité est ressortie. On s’est même embrouillé sur ce même sujet, la veille du départ dans notre hôtel à Paris. J’avais reçu une capture d’écran avant notre départ. Je lui ai dis que s’il y avait des choses à dire à propos de ça, il fallait qu’elle me le dise avant le départ. Elle a décidé de nier.

Un aveu de sa part avant le départ aurait changé quelque chose ?

Dans tous les cas, je ne lui aurais pas pardonné. On ne va pas sur une île au Mexique dans ce cas. Je lui ai laissé une porte de sortie juste avant le départ. Même à l’heure actuelle, elle continue de nier.

Une fois les faits devant toi et Tyla. Comment s’est-elle défendue auprès de toi ?

Tyla est quelqu’un qui nie tout le temps même la main dans le sac (…) Elle était dans le même hôtel que moi. Elle m’a appelé plusieurs fois, elle m’a écrit sur Whatsapp, je ne lui répondais pas. Il s’est avéré que dans mes affaires, j’avais pris sa tablette. Donc j’ai été lui rendre sa tablette. Je lui ai dis ses quatre vérités (…) Elle a pleuré, elle a continué à dire que c’était faux. Elle m’a soutenu toute la soirée que c’était faux. J’ai eu un moment de doute. L’aventure m’a fait me rendre compte qu’on était pas fait pour être ensemble (…) Les jours sont passés et m’ont confirmé qu’il s’était bel et bien passé un truc avec ce garçon. Ils se sont ajoutés trois jours après notre retour en France, c’est le monde à l’envers. Elle n’est pas fâchée contre cette personne donc cette personne n’a pas menti.

Donc tu ne crois pas sa version ?

La France entière ne croit pas sa version. A la fin de l’île de la tentation, Marine avait balancé une rumeur sur une prétendante et moi. A la suite de ça, je me suis embrouillé avec elle, je l’ai bloqué partout. Si j’avais pas eu une attitude autre, ce serait louche.

Que penses-tu des soupçons de Sarah avant la bombe ?

J’étais dans la relation, je n’étais pas objectif. Une fois, Sarah m’a dit que le fait qu’elle me reproche autant de choses montrait peut-être que Tyla avait des choses à cacher. Peut-être qu’elle a vu des choses que je ne voyais pas.

Peux-tu nous éclairer sur ta fameuse « ex » qui a laissé un message à Tyla ?

Tyla ne peut pas faire la victime. J’ai été un mois et demi avec cette fille. Au retour, je lui ai montré tous les messages, elle ne peut pas le nier.

C’est quoi ton ressenti actuel envers Tyla ?

Plus rien. Franchement, elle n’est plus personne. Elle fait sa vie, moi la mienne. Elle est très loin derrière moi.

Tu regrettes que vous n’ayez eu qu’un seul coaching ?

Honnêtement, ça aurait été faire perdre du temps à Lucie. Le but d’un coaching c’est de sauver ou améliorer une relation. Dans tous les cas, en apprenant ça avec un ou 1000 coachings, je l’aurais quitté.

Au final, quel est ton ressenti sur cette aventure ?

Aucun regret (…) Tout ce qui doit arriver doit arriver pour une bonne raison, je devais apprendre son mensonge. C’est une bonne chose. Concernant l’aventure, on avait un très bon groupe. Je suis conscient que mon couple et l’attitude de Tyla ont un peu dû peser sur la maison (…) Ils ont tous été au top. Ils ont été très patients et je comprends parfois que certains en avaient un peu marre de nous parfois. C’était une très belle expérience.

Merci Jon !

Propos recueillis par @sikagz

