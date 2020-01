C’est le grand jour ! Après des mois d’absence, Martika va faire son retour sur les écrans ce lundi 6 janvier 2020. En effet, les téléspectateurs vont pouvoir suivre son accouchement dans « Mamans et célèbres ». A cette occasion, la jeune maman nous a partagé quelques projets d’avenir pour elle et sa petite famille.

Bonjour Martika! Comment ça va?

Martika: Bonjour ! Très bien, j’ai hâte que les gens découvrent cette très très belle émission.

Tu as annoncé ton souhait d’arrêter la télé-réalité pour fonder une famille. Pourquoi avoir participé à Mamans et célèbres ?

J’avais envie de partager un peu avec le public qui me suit, mon intimité mon quotidien. Pour que les futures mamans comme moi n’appréhendent pas de devenir maman et leur faire découvrir cette belle partie avec moi.

Toi qui a participé à de nombreux programmes. Comment as-tu vécu cette expérience ?

J’ai adoré. Je préfère mille fois faire ce genre de tournages. Quand on me filme moi dans ma vraie vie plutôt qu’avec d’autres personnes.

Cela ne te faisait pas peur d’exposer ta fille aussi jeune ?

C’est vrai qu’au début j’étais très réticente. Après, je me suis dis que je ne suis pas la seule à le faire et que si les gens me suivent c’est aussi pour voir ma vraie vie. J’avais envie de montrer ma vraie vie.

Comment te décrirais-tu en tant que maman et célèbre ?

Je suis complètement une autre Martika. On va me découvrir en tant que maman. C’est sûr que ce n’est plus celle que l’on a pu voir dans d’autres émissions. Le temps passe vite et on change nos visions des choses.

Que va-t-on découvrir de ton quotidien autre que celui que tu partageais déjà avec nous ?

Les gens vont me voir dans différents rendez-vous pour apprendre à devenir maman et plein de choses sur les bébés. On va voir mes appréhensions avant l’accouchement.

Quels sont tes projets d’avenir après ta chaîne Youtube et tes masterclass pour devenir influenceur ?

Mes formations, j’ai envie de les reprendre peut-être différemment. J’ai également une marque de bijoux au delà de mes placements de produits. Moi en 2019, ma plus belle réussite ça a été ma fille. En 2020, ce sera de bien m’occuper d’elle. Mes projets avec mon chéri, se marier et avoir d’autres projets professionnels.

La prochaine étape dans ton couple avec Umberto ?

Le mariage (rires) ! On en parle et ce sera pour 2020 !

On a pu découvrir davantage Umberto dans cette émission outre les vidéos de vous sur Youtube. Comment a-t-il vécu cette première expérience ?

Lui à la base, il n’aimait pas du tout ça. Je l’avais fait faire un tournage avec moi « Norbert commis d’office ». Dans mamans et célèbres, il devait juste faire une échographie avec moi et il s’est un peu pris au jeu. Au final, il fait partie de ma vie de tous les jours donc il ne pouvait pas ne pas être là. Il s’est pas mal débrouillé.

Comment cela se passe-t-il pour vous depuis l’arrivée de Mia ?

On était déjà très soudés et ça n’a fait que nous renforcer. On se débrouille bien, on est de bons parents.

C’est le grand jour ! Après des mois d’absence, Martika va faire son retour sur les écrans ce lundi 6 janvier 2020. En effet, les téléspectateurs vont pouvoir suivre son accouchement dans « Mamans et célèbres ». A cette occasion, la jeune maman nous a partagé quelques projets d’avenir pour elle et sa petite famille.

Bonjour Martika! Comment ça va?

Martika: Bonjour ! Très bien, j’ai hâte que les gens découvrent cette très très belle émission.

Tu as annoncé ton souhait d’arrêter la télé-réalité pour fonder une famille. Pourquoi avoir participé à Mamans et célèbres ?

J’avais envie de partager un peu avec le public qui me suit, mon intimité mon quotidien. Pour que les futures mamans comme moi n’appréhendent pas de devenir maman et leur faire découvrir cette belle partie avec moi.

Toi qui a participé à de nombreux programmes. Comment as-tu vécu cette expérience ?

J’ai adoré. Je préfère mille fois faire ce genre de tournages. Quand on me filme moi dans ma vraie vie plutôt qu’avec d’autres personnes.

Cela ne te faisait pas peur d’exposer ta fille aussi jeune ?

C’est vrai qu’au début j’étais très réticente. Après, je me suis dis que je ne suis pas la seule à le faire et que si les gens me suivent c’est aussi pour voir ma vraie vie. J’avais envie de montrer ma vraie vie.

Comment te décrirais-tu en tant que maman et célèbre ?

Je suis complètement une autre Martika. On va me découvrir en tant que maman. C’est sûr que ce n’est plus celle que l’on a pu voir dans d’autres émissions. Le temps passe vite et on change nos visions des choses.

Que va-t-on découvrir de ton quotidien autre que celui que tu partageais déjà avec nous ?

Les gens vont me voir dans différents rendez-vous pour apprendre à devenir maman et plein de choses sur les bébés. On va voir mes appréhensions avant l’accouchement.

Quels sont tes projets d’avenir après ta chaîne Youtube et tes masterclass pour devenir influenceur ?

Mes formations, j’ai envie de les reprendre peut-être différemment. J’ai également une marque de bijoux au delà de mes placements de produits. Moi en 2019, ma plus belle réussite ça a été ma fille. En 2020, ce sera de bien m’occuper d’elle. Mes projets avec mon chéri, se marier et avoir d’autres projets professionnels.

La prochaine étape dans ton couple avec Umberto ?

Le mariage (rires) ! On en parle et ce sera pour 2020 !

On a pu découvrir davantage Umberto dans cette émission outre les vidéos de vous sur Youtube. Comment a-t-il vécu cette première expérience ?

Lui à la base, il n’aimait pas du tout ça. Je l’avais fait faire un tournage avec moi « Norbert commis d’office ». Dans mamans et célèbres, il devait juste faire une échographie avec moi et il s’est un peu pris au jeu. Au final, il fait partie de ma vie de tous les jours donc il ne pouvait pas ne pas être là. Il s’est pas mal débrouillé.

Comment cela se passe-t-il pour vous depuis l’arrivée de Mia ?

On était déjà très soudés et ça n’a fait que nous renforcer. On se débrouille bien, on est de bons parents.