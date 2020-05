Maxime Héras a été découvert dans « Les Princes de l’amour 7 ». Lors de cette aventure, le jeune homme a tenté de séduire Milla Jasmine. Malheureusement, les mensonges du prétendant lui ont porté préjudice. Au cours d’une interview exclusive accordée à STAR24, le jeune homme s’est livré sur ses dernières fois.

Il y a quelques jours, Maxime Héras se livrait sur sa vie sentimentale dans son interview LOVE. « J’ai eu deux grosses relations dans ma vie. C’était à 18 ans, je suis sorti avec une fille deux ans. C’était un peu bizarre parce que l’on s’est trompés plusieurs fois (…) J’ai un peu de mal à m’attacher à quelqu’un (…) Je suis un peu difficile, je recherche toujours la fille exceptionnelle (…) C’était une très belle relation, ça s’est très bien passé (…) Elle est partie en Chine (…) Quand elle est revenue ce n’était plus possible. On s’est séparés en bons termes mais ce n’était plus pareil » nous a-t-il révélé au sujet de son premier amour.

Le candidat nous a également évoqué son dernier fou rire et c’est plutôt surprenant. « Je suis parti rejoindre l’un de mes meilleurs potes en Thaïlande qui s’appelle Tom. On a un peu voyagé en Asie. En Thaïlande, les Airbnb sont interdits en dessous de trente jours. C’est complètement illégal. Avec mon pote, on s’est fait cramer par l’immigration. Ils sont venus toquer à la porte et tout. On s’est à moitié fait courser par les mecs de l’immigration dans un immeuble où l’on était en Airbnb. Il s’est passé un truc de fou (…) C’était tellement énorme. On s’est retrouvé dans une situation tellement impensable que l’on a eu un fourire de malades devant des personnes du gouvernement (…) C’était à moitié de la peur et à moitié énorme. On était totalement conscients qu c’était illégal (…) Les gens le font quand même. On le sait très bien. D’ailleurs ce n’était pas la première fois quo’n le faisait » nous a raconté Maxime Héras.

Plutôt surprenant, n’est-ce pas ? Et vous votre dernier fou rire c’était quoi ?

