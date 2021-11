EXCLU : Maxime et Valeriya (LBDC3), « On peut tout faire avec l’amour »

Après des semaines de suspens, la finale de « La Bataille des Couples 3 » a enfin eu lieu et ce sont Maxime et Valeriya qui en sont ressortis vainqueurs. STAR24 a eu l’occasion de faire le bilan de leur aventure avec eux.

Bonjour Maxime et Valeriya ! Vous êtes probablement l’un des « couples goal » de l’aventure. Est-ce que vous avez un secret pour faire perdurer votre relation ?

Valeriya : Je pense qu’il n’y a pas de secret. Il faut s’écouter. C’est la force de chaque couple.

Maxime : Il faut privilégier son partenaire quoi qu’il arrive et anticiper quand quelque chose ne va pas. Il faut toujours se remettre en question mais dans le bon sens.

Quelles étaient vos craintes avant d’intégrer la Bataille des Couples 3 ?

V : J’appréhendais un peu de devoir faire un tournage à parler français, j’avais plus de facilité à devoir parler anglais. Je n’avais pas la même préparation physique que Maxime.

M: Au début je pensais que c’était 80% de conditions physiques et 20% de stratégie alors que pas du tout !

Les débuts dans l’aventure ont été très durs étant donné que vos alliés, les roses et les jaunes ont vite quitté l’aventure. De là, vous êtes partis dans une toute autre stratégie.

V: On avait prévu de faire une alliance avec eux, ils sont partis très tôt et cela a tout changé.

M: J’avoue que nous avons fait de l’improvisation totale dès que nos alliés sont partis. On était en mode survie, seuls contre tous.

Vous n’avez pas eu peur de prendre des risques…

M: On a fait tout ce qu’on pouvait pour aller le plus loin possible et dans ce genre d’aventures, tous les coups sont permis.

Que de stress et de piliers durant toute cette aventure, quel a été le plus compliqué pour vous ?

V : Le dialogue. C’est celui que l’on a perdu. C’était le plus important pour nous et on a quand même réussi dans le fond.

M : Je pense qu’on a passé tous les piliers avec brio malgré tout puisque l’on a jamais abandonné. C’était justement durant celui-ci qu’on a eu notre dîner avec Valeriya, c’était très symbolique.

Et aujourd’hui, cette difficulté à communiquer a pu évoluer ?

M: Bien sûr, il y a eu un avant et un après Bataille. C’était une expérience hors du commun. Je peux en témoigner, Val’ est beaucoup plus ouverte qu’avant !

Dès le début, vous aviez pour objectif de finir en finale avec les noirs. Mais auriez-vous imaginé un autre couple dans le trio final ?

V : Vivian et Eva

M : Ca aurait été notre finale de rêve. C’était le rêve absolu de venir à trois potes.

Maxime, les enveloppes t’ont rendu fou durant la dernière semaine. Mais cela ne t’a pas empêché de te la jouer encore une fois stratège face aux Bleus.

M : On voulait aller en finale avec les noirs. Virginie et Nicolo nous l’ont mis à l’envers alors qu’ils avaient l’occasion de se venger mais on ne les a pas trahi.

Comprenez-vous la colère de Virginie ?

V: C’est vrai que c’est très frustrant. On peut comprendre, ils se sont battus durant toute l’aventure mais les mots employés, on aurait pu s’en passer.

Cela s’est joué de peu durant votre ultime épreuve. Qu’en gardez-vous comme souvenirs ?

V : On a fait très vite, on a cumulé toutes nos forces. On était tellement fiers de nous.

M: On était en harmonie durant cette ultime épreuve qui a été le reflet de toute notre aventure. Il y a eu plein de moments de doute durant les semaines passées. Là, on était très calmes, on s’écoutait tout en étant très rapides.

Après du suspens jusqu’au bout durant la cérémonie…c’est vous les grands gagnants !

M: On y croyait pas !

V : Non pas du tout vu que Tiff et Raph gagnaient toujours les épreuves, on était toujours derrière eux.

M: Raphael me chambrait en off, il disait qu’on avait aucune chance.

Un bilan ?

M et V : Cela n’a rien changé à nos sentiments. Mais on en ressort plus fort étant donné qu’on est tellement déconnectés là bas. Tout est multiplié, on ne pourra jamais vivre quelque chose d’aussi intense dans la vie de tous les jours. Après tout, l’amour triomphe toujours, il est plus fort que l’argent. On peut tout faire avec l’amour et c’est ce qu’il faut retenir.

Qu’est-ce que je peux vous souhaiter ?

M et V : D’être heureux et de rester toujours sur la même planète.

Merci !