Il y a quelques jours, STAR24 vous dévoilait son interview exclusive avec Maya Niiya. D’ailleurs, la Belge y a partagé ses complexes en tant qu’ancienne anorexique et son rapport avec la chirurgie à cause de ses complexes. Mais pas que ! En effet, une bagarre entre elle et son prince a été censurée de justesse.

Aie ! Le courant n’est absolument pas passé entre Maya Niiya et son prince Anthony Alcaraz. Si sa taille a été ce qui a poussé la belle brune à aller vers lui, elle a vite déchanter. Lors d’une soirée en boîte de nuit où elle avait tenu à faire la paix pour repartir sur de bonnes bases, tout a dégénéré. « Anthony était insupportable. Il m’avait dit une phrase qui m’avait rendue hystérique. « Je vais m’occuper de toi Maya », en mode t’inquiète, je vais te b*iser ! J’ai trouvé ça aberrant, ça m’a choqué. J’étais dégoûtée et je me suis dit « Nan, nan, nan, je ne suis pas un bout de viande (…) Il collait un peu tout le monde (…) Il me dégoûte », a-t-elle commencé.

Mais Maya Niiya ne s’est pas arrêté là et a ensuite ajouté: « J’étais en boîte. Je mets jamais ma fierté de côté pour demander pardon. Je me suis dis que j’allais rattraper la chose. Il voulait avoir le dernier mot. Devant les caméras, il veut être plus haut que toi. Il a peur qu’on lui fasse de l’ombre (…) Je danse à côté après nos discussions et il a parlé sur moi (…) ça m’a choqué (…) et ça se dit Prince ? On ne parle pas de ses prétendantes comme ça ! »

Wow pas sûr que ces propos permettent aux deux anciens candidats des Princes et des Princesses de l’amour 3 de s’entendre à l’avenir. D’ailleurs, Maya Niiya nous a partagé ses projets télé et en dehors dans la deuxième partie de l’interview qui arrive bientôt…

