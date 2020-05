Bien avant de faire « Les Princes de l’amour 7 », Maya Niiya en a vu de toutes les couleurs à cause de son ex. En effet, celle qui a souffert d’anorexie étant plus jeune s’est retrouvée dans un triangle amoureux malgré elle. En effet, son ancien boyfriend était… déjà marié. Explications.

Maya Niiya est vraiment une femme passionnée. En effet, celle qui a failli en venir aux mains avec Anthony Alcaraz a tout donné lorsqu’elle était en couple avec son ex. Lors de notre interview LOVE, elle nous a raconté sa plus belle preuve d’amour: « C’était à mon ex. Je venais de le connaître, cela faisait dix jours que l’on était ensemble. J’ai été dépensé 7000 euros de cadeaux pour lui. Ça va me traumatiser à vie oui. J’avais acheté plein plein de cadeaux. Il avait même pleuré. C’est un homme qui a de l’argent. Il m’a dit qu’on ne lui avait jamais offert autant de cadeaux ».

Malheureusement, cette relation a vite tourné au drame. Maya Niiya poursuit en nous révélant la première fois qu’on lui a brisé le cœur: « C’est mon ex, il ne m’a pas dit qu’il était marié. Il ne m’a pas dit qu’il avait un enfant. Je ne peux pas casser un couple. Quand je sais qu’un homme, même s’il n’est pas marié du tout, est en couple, je ne peux pas. Ca me fait de la peine (…) On était en vacances, lui il parlait flamand (…) Il y a un ami à lui qui est arrivé et qui lui a demandé si son fils Moussa allait bien. Comme par ailleurs, j’ai compris tout ce qu’il a dit. J’ai cru que j’allais m’évanouir (…) Je l’ai plaqué mais ça m’a fait trop mal au coeur. Je suis restée deux mois enfermée chez moi à pleurer ».

Aimeriez-vous revoir celle qui a clashé Maeva Ghennam sur vos écrans ?

