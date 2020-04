Il y a quelques mois, les téléspectateurs découvraient Maya Niiya déjà populaire sur la Toile que ce soit sur Youtube ou Snapchat. En effet, la jeune femme a tenté de séduire Anthony Alcaraz mais est très vite repartie du tournage des « Princes de l’amour 7 ». Clashée par Maeva Ghennam, elle ne l’a pas loupé au cours d’une interview exclusive accordée à STAR24.

Lors de sa participation aux Princes et Princesses de l’amour 3, Maya Niiya a été comparée à Maeva Ghennam. Une réflexion qui n’a pas plu à la sudiste qui n’a pas hésité à clasher la jeune femme. Et il faut dire que l’ex petite amie de Greg Yega n’a pas été tendre avec la Belge. Mais sachez que celle qui s’est confié sur son anorexie ne s’est pas laissée faire et l’a terminé.

Ainsi, elle nous a lâché: « Je n’appelle pas ça vraiment un clash. Je lui ai juste répondu. Moi Maeva, j’appréciais le personnage qu’elle divulguait sur les réseaux et à la télé. Dans plusieurs lives à moi quand on me demandait, je répondais que je l’appréciais. Je n’ai pas compris la comparaison avec elle. Je lui ai répondu. Elle a dit que j’étais une imitation (…) Non ma chérie, je n’ai pas envie de te ressembler. J’étais déjà Maya avant que tu sois Maeva à la télé (…) Elle m’a comparé à un poisson (…) Je pense que c’est une pauvre fille qui se cherche encore ! »

Mais Maya Niiya ne s’est pas arrêtée là et a ajouté: « Ou alors, elle a peur que je lui prenne sa place. J’aimerais bien l’avoir en face pour voir qui est celle qui crie le plus fort ». Bon et bien la rencontre promet d’être électrique si on les voit ensemble ! Par ailleurs, sachez que Maya Niiya se verrait bien participer à La Villa des cœurs brisés ou encore Beauty Match !

