Découverte dans « Les Princes de l’amour 7 » où elle a failli se battre avec Anthony Alcaraz, la jeune femme a véritablement fait le buzz malgré son séjour express. Face aux interrogations, Maya Niiya a décidé de répondre aux questions des lecteurs de STAR24. On vous raconte tout.

Il y a quelques jours, Maya Niiya répliquait au tacle de Maeva Ghennam et elle n’a pas mâché ses mots ! « Je n’appelle pas ça vraiment un clash. Je lui ai juste répondu. Moi Maeva, j’appréciais le personnage qu’elle divulguait sur les réseaux et à la télé. Dans plusieurs lives à moi quand on me demandait, je répondais que je l’appréciais. Je n’ai pas compris la comparaison avec elle. Je lui ai répondu. Elle a dit que j’étais une imitation (…) Non ma chérie, je n’ai pas envie de te ressembler. J’étais déjà Maya avant que tu sois Maeva à la télé (…) Elle m’a comparé à un poisson (…) Je pense que c’est une pauvre fille qui se cherche encore (…) Ou alors, elle a peur que je lui prenne sa place. J’aimerais bien l’avoir en face pour voir qui est celle qui crie le plus fort ».

Cette fois-ci, nous nous sommes concentrés sur vos questions. Tout d’abord, Maya Niiya nous a révélé si elle était musulmane: « Oui. Je ne suis pas vraiment pratiquante. Je ne pratique pas à 100% parce que je ne porte pas le voile, je m’habille court et tout mais ma religion je suis à fond dedans ». Mais a-t-elle refusé Secret Story comme le disent les rumeurs ? « Non je n’ai pas refusé à plusieurs reprises. J’ai été prise la première fois, on m’avait annulé. Après on m’avait redemandé et j’ai annulé moi-même parce que j’avais peur qu’ils m’annulent encore, j’étais traumatisée. J’avais six valises avec moi, t’imagines ? », nous a-t-elle répondu.

Voilà qui est dit ! Aimeriez-vous retrouver Maya Niiya dans une autre émission ?

