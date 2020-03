Il y a quelques mois, les téléspectateurs découvraient Mehdi Fiorelli, le cousin de Emilie et Loïc. Ce dernier a été le prétendant de Lysa Rosa dans « Les Princes et les Princesses de l’amour 3 » avant de switcher pour Milla Jasmine. Vous allez pouvoir le découvrir davantage dans les Anges 12 !

Mehdi Fiorelli nous a beaucoup amusé dans Les Princes de l’amour 7. Celui qui nous a raconté son pire râteau va bientôt réapparaître sur les écrans. En effet, le candidat va rejoindre NRJ12 pour les Anges 12 à Hong Kong où… il aura un rapprochement avec Yumee, l’ex d’Illan. Il raconte: « Quand je suis sorti des Princes, deux mois après j’ai eu la chance d’enchaîner avec les Anges. Franchement, je me suis régaler. Cela a duré trois fois plus longtemps. Je ne peux pas comparer les deux aventures (…) C’est plus personnel dans les Anges (…) J’avais ma place ici comme tout le monde. J’ai fait un programme de romance car j’essaye de vaincre ma timidité. Ça se voit pas mais en amour, je suis très timide (…) Je couvre avec de l’humour et encore plus devant les caméras (…) Je suis gêné je ne suis pas très bien. »

Quant à la différence avec sa première expérience, Mehdi Fiorelli poursuit: « On verra plus de facettes de moi. On ne va pas que me voir en amour. On va me voir dans mon quotidien et dans mon projet drôle (…) Dans les Anges, on va voir mon côté drôle (…) Je mettais du drôle partout. On va découvrir un Mehdi sérieux (…) Cela n’a pas toujours été facile. Il y a des projets pro’ où je me suis cassé la gueule (…) Vous allez pouvoir plus cerner mon caractère ».

Bon et bien voilà de quoi nous donner envie de suivre tout cela de plus près. Reste à savoir si Mehdi Fiorelli réussira son projet pro’ !

