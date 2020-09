Surprise ! Quelques mois après sa participation à La Villa des cœurs brisés 5, Rym fait son grand retour sur les écrans avec son chéri. A l’occasion de son arrivée dans Mamans et célèbres, la jeune femme a accepté de nous donner de ses nouvelles. STAR24 vous dit tout.

STAR24 : Bonjour Rym. Tout d’abord, comment ça va ? Ton été s’est bien passé ?

Rym: Bonjour ! Oui ça va super bien, je suis très fatigué mais je suis excitée de pouvoir rencontrer mon petit bébé. Nous avons été au Portugal mais cela a été la course.

Pourquoi avoir accepté de participer à Mamans et Célèbres ?

Les téléspectateurs m’ont découvert dans La Villa des cœurs brisés 5. Ils ont suivi notre histoire d’amour avec Vincent. C’était la suite logique pour nous. J’ai beaucoup aimé suivre la première partie.

Est-ce qu’il y a une maman dont tu t’es sentie le plus proche ?

Je ne les connaissais pas très bien mais vous verrez, je vais en rencontrer une en particulier et cela a été un coup de cœur. J’espère avoir l’occasion de voir les autres mamans.

Qu’est-ce que l’on va pouvoir découvrir de plus sur toi en dehors des réseaux sociaux ?

Vous allez un peu plus voir qui je suis, mon quotidien avec Vincent et la préparation de l’arrivée du bébé. En plus d’être influenceuse, j’ai ma propre marque de cosmétiques et je voulais montrer les coulisses de la vie d’une future maman active.

D’ailleurs, peux-tu nous en dire plus ? Vas-tu nous préparer quelque chose en rapport avec les bébés ?

Non pas pour le moment (rires). Ma marque de cosmétiques, c’est mon premier bébé. J’ai une nouvelle collection qui arrive chez Rym Makeup et j’ai super hâte de pouvoir vous montrer tout cela. Pour le moment, je veux me consacrer à fond dans cela et à l’arrivée de notre petite fille et bien sûr à mon chéri Vincent.

En parlant de Vincent, il y a eu des rumeurs qui ont circulé sur un éventuel mariage qui devait avoir lieu au Maroc avant le confinement…

C’était dans nos projets et Vincent m’a fait sa demande la semaine dernière. Bien évidemment j’ai dit oui, je suis très heureuse. Le mariage ne sera pas pour tout de suite même si c’est dans la suite logique.

Pour ce qui est l’éducation de votre petite fille, avez-vous discuté de votre vision à ce sujet-là étant donné vos différentes cultures ?

Notre bébé sera élevé au milieu de beaucoup d’amour. On veut lui apporter nos valeurs et surtout peu importe où et comment nous l’éduquerons nous le ferons de tout notre être.

Et pour le prénom, vous avez déjà trouvé ?

Oui bien sûr, nous comptons l’annoncer dans quelques jours !

T’attendais-tu à autant de soutien de la part du public français ?

Pas du tout ! Je suis toujours surprise et touchée de l’amour reçu depuis le début de mon histoire avec Vincent que ce soit du Maroc, de la France et bien d’autres pays encore. Merci beaucoup.

Enfin, que pouvons-nous te souhaiter pour cette rentrée ?

Vous pouvez me souhaiter d’être heureuse et beaucoup de bonheur comme je le vis déjà avec Vincent et bientôt avec notre bébé…

Merci Rym !

