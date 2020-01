Il y a quelques semaines, STAR24 recevait Safia Alba dans ses locaux. La jeune femme en a profité pour nous confier qu’elle aurait été prête à revenir pour Nicolas. D’ailleurs, l’ancienne prétendante des Princes de l’amour 7 nous a balancé son nouveau projet.

Coiffeuse de profession, Safia a mis sa carrière entre parenthèses à cause de sa récente médiatisation. La grande sœur de Milla Jasmine nous a expliqué pourquoi: « Là j’ai arrêté. J’ai vraiment arrêté. Même si j’ai été diffusée pendant quelques jours, on me reconnaît dans la rue. C’est à domicile. Je ne peux pas faire venir quelqu’un que je ne connais pas chez moi. Encore, j’ai mon salon oui c’est faisable. Mais chez moi c’est inenvisageable ».

D’ailleurs, celle qui en veut encore à Nicolas a confié qu’elle avait un projet derrière la tête: « Par la suite, j’aimerais bien ouvrir mon salon de coiffure. Salon de beauté, salon de coiffure. Etant donné que j’étais dans la coiffure, pour moi c’est une suite logique d’ouvrir mon salon pour continuer à voir mes clientes ».

En ce qui concerne le regard des gens, Safia Alba a avoué que c’était perturbant mais flatteur. La belle brune a ajouté: « Quand on me reconnait dans la rue, ça me fait bizarre. J’étais habituée avec ma sœur que tout le monde lui demande des photos tout le temps, là maintenant c’est moi. Ça me fait super plaisir ».

D’ailleurs, elle avait réagi au couple formé par Nicolas et Océane en disant: « Non, je n’étais pas au courant. Bah Océane, c’est la sœur de quelqu’un. C’est la sœur de Marine comme moi je suis la sœur de Milla c’est pareil. Nicolas doutait de ma sincérité dû au fait que je sois la sœur de Milla. Donc pour le coup, il est avec la sœur de quelqu’un. Ça m’étonne. C’est vrai que Emma est blonde, il aime les blondes. Mais on peut avoir un type et voir une autre personne qui est très jolie en face et avec qui on a une complicité »

