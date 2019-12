Il y a quelques jours, Safia était éliminée des Princes de l’amour 7 face à Emma. L’occasion pour l’ancienne prétendante de Nicolas de se confier sur son aventure. Invitée chez STAR24, la grande soeur de Milla Jasmine s’est confiée sans filtres.

Difficile de passer à côté de Safia Alba, entre son beau sourire et sa complicité avec sa sœur, la prétendante de Nicolas avait également tout pour lui plaire. Malheureusement, les deux candidats n’ont pas fini l’aventure en couple. Tout d’abord, la belle brune nous a partagé sa déception concernant son élimination et a expliqué: « Je suis déçue (…) Tout n’a pas été montré (…) On était souvent ensemble (…) Emma et moi physiquement on a rien à voir (…) J’étais entrepreneuse (…) Je n’ai pas l’habitude d’aller vers un homme (…) Je savais pourquoi j’étais là (…) On est obligées de marquer des points (…) On avait cette complicité. Quand il m’a éliminée, on peut voir ma déception. Je n’ai pas compris (…) Pour moi, c’était logique qu’il me garde. Cela a été une déception pour tout le monde ».

Et on peut comprendre celle qui a été accusée de piston. En effet, juste après son départ, Sebydaddy a balancé que Nicolas avait embrassé Emma en off. Seulement voilà, la jeune femme aurait-elle accepté de réintégrer l’aventure si son prince lui avait demandé ? Sachant que ce cas est déjà arrivé au cours des saisons précédentes ? « Je pense que je serais revenue (…) A l’heure d’aujourd’hui, je ne sais toujours pas pourquoi il m’a éliminée (…) Je pense que je serais revenue s’il m’avait rappelé (…) On ne s’est jamais reparlés ni recontactés, je garde une certaine rancœur », nous a répondu Safia.

De plus, la jeune femme nous a pas caché qu’elle aurait pu avoir des sentiments pour son prince si elle était restée. On peut donc comprendre que la déception soit toujours présente pour Safia. Découvrez son interview en intégralité pour STAR24.

