Il y a quelques semaines, Safia Alba venait nous rendre visite dans nos locaux. La jeune femme en profitait pour se confier sur Nicolas ainsi que sa participation aux Princes de l’amour 7. Mais pas que ! En effet, elle est revenue sur sa relation avec sa petite sœur Milla Jasmine…

Safia n’a pas vraiment la langue dans sa poche. Après nous avoir dévoilé son avis sur le couple formé par Nicolas et Océane El Himer, l’ancienne prétendante de LPDLA7 nous a un peu plus parlé de sa sœur Milla. « C’est vrai qu’avec ma soeur Milla, on a une relation très fusionnelle. On est très complices, on adore passer du temps ensemble. Quand elle partait en tournage, pour moi c’était très dur (…) De ne pas lui parler c’est très très dur pour moi (…) On est solidaires, on est toujours là à se protéger quoi qu’il arrive« , a confié la belle brune.

Mais elle ne s’est pas arrêté là. En effet, Safia a expliqué que sa participation n’avait rien à voir avec sa petite sœur. Elle poursuit: « Quand elle a participé aux Princes, elle venait tout juste de se séparer de Nacca (…) Sa relation avec Mujdat était fraîche aussi (…) Elle n’était pas trop favorable pour y aller. Mujdat elle était amoureuse de lui, elle et moi on en parle pas trop (…) Elle parle très rarement de sa relation (…) Je suis pareille, je n’aime pas trop exposer ma vie sur les relations (…) On en parle pas forcément (…) Il n’y a pas eu de piston. Ma sœur était en tournage. J’ai envie de dire, Nicolas c’est le meilleur ami de Benjamin Samat, lui aussi on peut dire que c’est du piston (…) En fait, out le monde est le frère ou le meilleur ami d’untel. C’est comme ça la télé-réalité, il n’y a pas eu de piston ».

Par ailleurs, Safia nous a partagé ses projets hors télé-réalité !

Il y a quelques semaines, Safia Alba venait nous rendre visite dans nos locaux. La jeune femme en profitait pour se confier sur Nicolas ainsi que sa participation aux Princes de l’amour 7. Mais pas que ! En effet, elle est revenue sur sa relation avec sa petite sœur Milla Jasmine…

Safia n’a pas vraiment la langue dans sa poche. Après nous avoir dévoilé son avis sur le couple formé par Nicolas et Océane El Himer, l’ancienne prétendante de LPDLA7 nous a un peu plus parlé de sa sœur Milla. « C’est vrai qu’avec ma soeur Milla, on a une relation très fusionnelle. On est très complices, on adore passer du temps ensemble. Quand elle partait en tournage, pour moi c’était très dur (…) De ne pas lui parler c’est très très dur pour moi (…) On est solidaires, on est toujours là à se protéger quoi qu’il arrive« , a confié la belle brune.

Mais elle ne s’est pas arrêté là. En effet, Safia a expliqué que sa participation n’avait rien à voir avec sa petite sœur. Elle poursuit: « Quand elle a participé aux Princes, elle venait tout juste de se séparer de Nacca (…) Sa relation avec Mujdat était fraîche aussi (…) Elle n’était pas trop favorable pour y aller. Mujdat elle était amoureuse de lui, elle et moi on en parle pas trop (…) Elle parle très rarement de sa relation (…) Je suis pareille, je n’aime pas trop exposer ma vie sur les relations (…) On en parle pas forcément (…) Il n’y a pas eu de piston. Ma sœur était en tournage. J’ai envie de dire, Nicolas c’est le meilleur ami de Benjamin Samat, lui aussi on peut dire que c’est du piston (…) En fait, out le monde est le frère ou le meilleur ami d’untel. C’est comme ça la télé-réalité, il n’y a pas eu de piston ».

Par ailleurs, Safia nous a partagé ses projets hors télé-réalité !