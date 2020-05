Il y a quelques jours, NRJ12 déprogrammait « Les Anges 12 : Asian Dream ». Un an après son aventure dans les « 10 Couples Parfaits saison 3 », Seb Pinelli a fait son retour sur les écrans à Hong Kong où il a rencontré sa petite amie actuelle mais pas que ! Confidences pour STAR24.

Patience ! Il faudra attendre encore un peu avant de retrouver la suite des épisodes des Anges 12. A cette occasion, STAR24 a demandé à Seb Pinelli de nous donner les noms de ses coups de cœur. « Les gens que j’ai bien aimés. Bon Cloé c’est évident. Je dirais Rania, c’est une fille dont je ne m’attendais pas du tout à ce qu’elle soit comme ça. C’est une fille vraiment bien. Pour les mecs, ça va paraître bizarre mais Virgil, j’ai trouvé que c’était un mec vraiment rigolo et cool (…) C’est peut-être l’ex de ma copine mais que j’adore quand même » nous a confié l’ancien petit ami d’Hagda Prata. Une réponse surprenante lorsque l’on sait qu’il file actuellement le parfait amour avec Cloé Cooper depuis plusieurs mois.

D’ailleurs, les deux tourtereaux ont décidé de passer à l’étape supérieure en adoptant un petit chien et comptent même s’installer ensemble. Mais pourquoi avoir officialisé leur relation juste avant le lancement de l’émission ? Seb Pinelli a ajouté: « Au début, on ne voulait pas spécialement s’afficher. Ce n’est pas forcément spécialement quelque chose que je voulais. Vu comment ça va durer très longtemps les épisodes, me cacher ce n’est pas trop mon truc non plus. Surtout que l’on ne s’est pas mis ensemble durant les épisodes (…) On spoile rien de l’aventure au final«

Voilà qui est dit ! En tout cas, Seb Pinelli et Cloé Cooper semblent sur leur petit nuage et cela fait plaisir à voir n’en déplaisent à ses ex Hagda Prata et Camille qui n’ont pas hésité à le lyncher sur les réseaux !

