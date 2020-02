Actuellement dans la Villa des cœurs brisés 5, Shanna Kress y file le parfait amour avec Ayoub. Séparée du Suisse depuis plusieurs mois, la jeune femme nous a fait part de son tout nouveau projet hors télé-réalité et musique. Vous allez voir, c’est surprenant et cela risque de faire plaisir à ceux qui ont bien suivi ses coachings dans le programme. STAR24 vous balance tout !

STAR24: Comment as-tu vécu cette expérience ?

Shanna Kress: C’est de loin ma meilleure aventure. On a pu découvrir une Shanna autre que dans les autres aventures. J’ai pu dévoiler celle qui est copine avec les autres. On était soudées avec les Spice Girls cela m’a vraiment fait du bien.

Peux-tu nous faire un parallèle entre celle que tu étais au moment d’intégrer l’aventure et maintenant ?

J’avais beaucoup de choses à régler. J’en ai toujours. Mais aujourd’hui, je connais mes exigences et je sais ce que je veux ou ce que je ne veux plus. Je suis beaucoup plus apaisée.

Tes coups de cœur de l’aventure ?

Sans aucun doute les Spice Girls en particulier Rym. On a toutes les deux vécu une histoire d’amour dans l’aventure et elle est restée plus longtemps que Nathanya et Cassandra. Rym a été un pilier pour moi.

Quels sont tes projets pour 2020 ?

Je continue à faire de la musique. Je vais lancer une chaîne Youtube consacrée au sport comme je le fais déjà sur Instagram. Dans quelques jours, je vais sortir un projet qui me sort à cœur : mon livre autobiographique. Vous avez découvert Alicia dans la Villa des cœurs brisés 5, ce livre c’est un peu la continuité de ce que j’ai dévoilé et de mes coachings. On va enfin pouvoir me comprendre de A à Z. Cela me tient beaucoup à coeur et j’ai hâte de vous le faire découvrir.

D’ailleurs, elle vient de teaser ce fameux livre sur Instagram, regardez :



