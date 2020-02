Shanna Kress et Ayoub ont quitté « la Villa des cœurs brisés 5 » en étant en couple. Seulement voilà, ils ont rompu quelques semaines plus tard. Mais un retour de flammes pourrait-il être possible ? STAR24 lui a posé la question.

STAR24: Aujourd’hui, tu repars en couple avec Ayoub de l’aventure. Peux-tu nous expliquer ce qu’il s’est passé entre vous après le tournage ?

Shanna Kress: Chacun est rentré chez soi. Il me manquait trop alors je suis allée le rejoindre en Suisse. Tout se passait très bien, on a même Facetime lorsque je suis arrivée à Miami. Ayoub devait partir à un concert, finalement il s’est retrouvé en « boîte ». Je l’ai appelée en Facetime, il ne répondait pas. Il raccrochait directement. C’était trop calme autour de lui pour que ce soit le cas. Je voulais être rassurée comme on se connaissait à peine et on vivait à distance. Il n’était pas prêt.

Pourrais-tu te remettre avec lui ?

Non. Il est trop jeune, nous n’avons pas les mêmes attentes. Je pense qu’il me faut un homme de mon âge qui a envie de construire quelque chose avec moi et puis pourquoi pas se marier et fonder une famille. Je sais ce que je veux, il n’est pas encore prêt à ça.

Quel est le bilan de ton aventure ?

Tout le monde pensait que tout était beau et rose dans ma vie car je vis à Miami et que je montre de jolies photos. J’ai pu enfin montrer qui j’étais. Il y a quelques mois, j’ai fait une grosse déprime et les gens étaient étonnés. J’ai pu enfin dévoiler Alicia et cela m’a fait beaucoup de bien.

Penses-tu avoir régler ta problématique ?

Une bonne partie a été réglée mais je pense avoir encore des failles. Je suis toujours autant méfiante par rapport aux hommes et à l’amour, cette relation a remis pas mal de choses en question.

Quel est le coaching qui t’a le plus marquée ?

Ils ont tous été marquants mais je dirais celui où je suis face à deux photos de moi. La « Alicia » enfant et la « Shanna » adulte, cela a été éprouvant. Cela m’a remis pas mal de souvenirs et blessures en tête.

Où en es-tu sentimentalement ?

Aujourd’hui, je suis un cœur à prendre.

Serais-tu prête à revenir dans un programme de romance et à retrouver Lucie ?

Cette expérience m’a beaucoup plu, je ne dirais pas non pour retrouver l’amour dans une émission. Au contraire, je serais ravie de retrouver Lucie sans problème.

