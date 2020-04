Il y a quelques mois, Lalou tentait de se réconcilier avec l’amour en s’envolant vers le Mexique. Mais c’est en rentrant du tournage de « La Villa des cœurs brisés 5 » que le jeune homme a réussi à réaliser de quoi il avait besoin. En effet, celui qui a clashé Léana a retrouvé Safia avec qui il a été en couple bien avant la télé-réalité. Depuis, c’est l’amour fou !

Entre Lalou et Safia c’est vraiment comme une évidence. Et pour cause, s’ils se sont séparés, cela a été pour mieux se retrouver. En effet, les deux tourtereaux se connaissaient bien avant la télé-réalité. Ils sont retournés l’un vers l’autre depuis la fin du tournage de la Villa des cœurs brisés 5 comme quoi, il est reparti bredouille pour la bonne cause ! En attendant de savoir si l’on pourra les retrouver ensemble à l’écran après le confinement, le jeune homme a répondu aux questions posées par les lecteurs de STAR24.

A cette occasion, Lalou a confirmé qu’il était bel et bien heureux grâce à sa chérie et s’est livré sur leur rencontre. « Je suis en couple avec Safia. Vous ne la connaissez pas, elle n’est pas du tout connue. Je l’ai rencontré avant la télé et je me suis rendu compte que c’était elle (…) J’étais parti en vacances dans le sud de la France avec des amis, à Montpellier. Je l’ai croisée sur une plage privée. Dès que l’on s’est vu, c’était le coup de foudre, cela a commencé comme ça (…) Je suis très heureux que ce soit professionnellement ou sentimentalement parlant », nous a-t-il raconté.

En ce qui concerne le couple qui a fait le plus rêver Lalou durant l’aventure c’est bel et bien Vincent Queijo et Rym qui vont bientôt devenir parents. « C’est beau, c’est sincère, c’est fort (…) Ils sont super mignons ensemble ! » a-t-il précisé.

Il y a quelques mois, Lalou tentait de se réconcilier avec l’amour en s’envolant vers le Mexique. Mais c’est en rentrant du tournage de « La Villa des cœurs brisés 5 » que le jeune homme a réussi à réaliser de quoi il avait besoin. En effet, celui qui a clashé Léana a retrouvé Safia avec qui il a été en couple bien avant la télé-réalité. Depuis, c’est l’amour fou !

Entre Lalou et Safia c’est vraiment comme une évidence. Et pour cause, s’ils se sont séparés, cela a été pour mieux se retrouver. En effet, les deux tourtereaux se connaissaient bien avant la télé-réalité. Ils sont retournés l’un vers l’autre depuis la fin du tournage de la Villa des cœurs brisés 5 comme quoi, il est reparti bredouille pour la bonne cause ! En attendant de savoir si l’on pourra les retrouver ensemble à l’écran après le confinement, le jeune homme a répondu aux questions posées par les lecteurs de STAR24.

A cette occasion, Lalou a confirmé qu’il était bel et bien heureux grâce à sa chérie et s’est livré sur leur rencontre. « Je suis en couple avec Safia. Vous ne la connaissez pas, elle n’est pas du tout connue. Je l’ai rencontré avant la télé et je me suis rendu compte que c’était elle (…) J’étais parti en vacances dans le sud de la France avec des amis, à Montpellier. Je l’ai croisée sur une plage privée. Dès que l’on s’est vu, c’était le coup de foudre, cela a commencé comme ça (…) Je suis très heureux que ce soit professionnellement ou sentimentalement parlant », nous a-t-il raconté.

En ce qui concerne le couple qui a fait le plus rêver Lalou durant l’aventure c’est bel et bien Vincent Queijo et Rym qui vont bientôt devenir parents. « C’est beau, c’est sincère, c’est fort (…) Ils sont super mignons ensemble ! » a-t-il précisé.