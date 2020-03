Juste avant l’interruption du tournage à cause du confinement, les téléspectateurs ont pu suivre les deux saisons de « Mamans et célèbres ». Stéphanie Clerbois figure également au casting avec son fils Liam. Au cours d’une conférence de presse, STAR24 a pu poser quelques questions à la belle blonde et cela vaut le détour !

Tout d’abord, Stéphanie Clerbois nous a révélé son avenir au sein de la télé-réalité. « Ça dépend de quelle émission (…) Si cela me correspond, pourquoi pas. J’aurais quoi qu’il arrive que mon fils me rejoigne à un moment à un autre (…) Je privilégierais une émission où je peux partager mon quotidien avec mon fils » a confié celle qui a changé de look ou presque !

Soupçonnée d’être proche de Benjamin Samat, Stéphanie Clerbois nous a révélé s elle était prête à retrouver l’amour ou non. « A l’époque, c’est vrai que mes copines essayaient de me retrouver quelqu’un. Maintenant, c’est complètement différent. A l’époque, c’est vrai que je ne voulais pas du tout rencontrer quelqu’un. J’ai encore un petit jardin secret, je n’ai pas trop envie d’en parler. M’ouvrir à quelqu’un de nouveau, pour l’instant non », nous a-t-elle avoué. Et forcément, nous nous sommes demandés si la Belge fermait la porte à son ex compagnon et père de Liam.

Question à laquelle elle nous a répondu: « Je pense que rien n’est impossible. Ça reste le papa de mon fils. Des sentiments j’en ai eu pour lui (…) J’en ai eu pour lui, je laisse faire le temps au temps ». Des propos qui sèment le doute, vous ne trouvez pas ? Pensez-vous que Stéphanie Clerbois et Eric vont se redonner une chance ? A suivre…

Par ailleurs, sachez que la candidate nous réserve pas mal de surprises en 2020. Notamment un projet professionnel que nous allons découvrir dans les semaines à venir… Mais de quoi s’agit-il selon vous ?

Juste avant l’interruption du tournage à cause du confinement, les téléspectateurs ont pu suivre les deux saisons de « Mamans et célèbres ». Stéphanie Clerbois figure également au casting avec son fils Liam. Au cours d’une conférence de presse, STAR24 a pu poser quelques questions à la belle blonde et cela vaut le détour !

Tout d’abord, Stéphanie Clerbois nous a révélé son avenir au sein de la télé-réalité. « Ça dépend de quelle émission (…) Si cela me correspond, pourquoi pas. J’aurais quoi qu’il arrive que mon fils me rejoigne à un moment à un autre (…) Je privilégierais une émission où je peux partager mon quotidien avec mon fils » a confié celle qui a changé de look ou presque !

Soupçonnée d’être proche de Benjamin Samat, Stéphanie Clerbois nous a révélé s elle était prête à retrouver l’amour ou non. « A l’époque, c’est vrai que mes copines essayaient de me retrouver quelqu’un. Maintenant, c’est complètement différent. A l’époque, c’est vrai que je ne voulais pas du tout rencontrer quelqu’un. J’ai encore un petit jardin secret, je n’ai pas trop envie d’en parler. M’ouvrir à quelqu’un de nouveau, pour l’instant non », nous a-t-elle avoué. Et forcément, nous nous sommes demandés si la Belge fermait la porte à son ex compagnon et père de Liam.

Question à laquelle elle nous a répondu: « Je pense que rien n’est impossible. Ça reste le papa de mon fils. Des sentiments j’en ai eu pour lui (…) J’en ai eu pour lui, je laisse faire le temps au temps ». Des propos qui sèment le doute, vous ne trouvez pas ? Pensez-vous que Stéphanie Clerbois et Eric vont se redonner une chance ? A suivre…

Par ailleurs, sachez que la candidate nous réserve pas mal de surprises en 2020. Notamment un projet professionnel que nous allons découvrir dans les semaines à venir… Mais de quoi s’agit-il selon vous ?