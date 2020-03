Théo fait partie des cœurs brisés anonymes à avoir intégrer « La Villa des cœurs brisés 5 ». C’est le cas de Ayoub, Simo, Clémence ou encore Cassandra qui est actuellement sa petite amie. D’ailleurs, il s’est livré comme jamais lors d’une interview exclusive accordée à STAR24.

Ces dernières semaines, Théo a fait l’objet de nombreuses polémiques. En effet, en plus de sa trahison avec Léana, il aurait trompé Cassandra en ayant une prétendue maîtresse. Face aux critiques, le jeune homme avait même poussé un coup de gueule sur Instagram. « Je ne vais pas rentrer dans les détails. J’ai fait de la merde, j’ai fauté. Je peux m’en prendre qu’à moi-même. J’ai été une grosse merde. Je m’en veux énormément. A cette heure ci, Cassandra et moi, on est encore ensemble. Même si j’ai fauté. Je suis le plus heureux du monde. Cassandra, je n’ai pas honte de le dire, je suis amoureux d’elle. je vais tout faire pour la rassurer. Je vais changer. Je vais arrêter mes conneries et arrêter de la faire souffrir », a-t-il lâché dans sa story.

Au cours d’une interview accordée à STAR24, Théo est revenu sur son fameux premier date avec Cassandra. Le jeune homme raconte: « C’est vrai qu’ils nous ont mis dans un bon mood (…) On aurait dit une demande en mariage. J’étais tout rouge, j’étais en pression. Cela ne s’est pas vu à l’écran mais je lui ai annoncé que j’ai été à la soirée tentation (…) C’était très tendu (…) On a eu le feeling direct (…) ça a été très fluide ». Et tout cela n’aurait pas été possible sans Antoine. « Je remercie Antoine du fond du cœur et à cette heure-ci, il est toujours avec nous (…) C’est un très bon gars« , a-t-il précisé. Et s’il y a mariage, il a fait une promesse: « On pensera à Antoine, il nous chantera M Pokora. »

C’est noté !

