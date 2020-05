Il y a quelques mois, Thibaut Morgado faisait son retour sur les écrans en tentant de séduire Milla Jasmine. Même si le courant est passé, celui qui aurait trahi son ex Emma n’a pas réussi à la conquérir. Invité dans les locaux de STAR24, le jeune homme est revenu sur ses dernières fois et sa dernière honte est plutôt épique !

Bien avant de faire de la télé-réalité, Thibaut Morgado a eu une petite histoire avec Fidji Ruiz. Sujet sur lequel il a longtemps été discret. Cela dit, il y a une chose qu’il nous a confié : c’est son rapprochement avec Milla Jasmine. « Milla c’est quelqu’un de très réfléchi et de réservé. Elle va analyser, elle est mystérieuse comme femme. Tu ne sais pas ce qu’elle pense (…) Les autres me disaient qu’elle m’aimait bien et que ça se voyait (…) Elle était aux petits soins lorsque j’étais malade (…) Il y avait un jeu de séduction. On se taquinait (…) Quand une personne est aussi tactile c’est qu’elle t’aime bien (…) Elle me demandait d’arrêter de la regarder parce que ça devenait un peu calienté » nous a-t-il confié.

En ce qui concerne ses dernières fois, Thibaut Morgado s’est souvenu de l’une de ses plus grosses hontes pour nous. De là, il nous a raconté: « C’était en boîte sur Toulouse. J’étais en train de parler avec une fille qui me plaisait énormément. Il y en a une autre qui arrive qui se met en face de nous. Du coup, j’embrasse la fille. Et là, elle se met comme ça devant nous et elle nous dit ‘Thibaut tu pourrais répondre à mes message s’il te plait. Je monte à Paris la semaine prochaine donc on essaye de se voir. Si je peux dormir chez toi’. L’autre m’a regardé, je ne la connaissais pas (…) Je me suis senti con, je n’étais pas bien ».

Outch, ça pique !

