Il y a quelques mois, Thomas a tenté de se reconstruire grâce à « La Villa des cœurs brisés 5″. Reparti avec Trystana, il est actuellement de nouveau célibataire. Mais comment se sont passées ses retrouvailles avec Rawell dans « Les Anges 12 » ? On a la réponse !

Tout d’abord, Thomas nous a révélé qu’il était entre deux émissions. « C’était ça ou les Princes de l’amour (…) je n’ai pas regretté mon choix ». Très vite, il s’est lié d’affection avec Julie. « Julie ça a été mon coup de cœur (…) J’ai bien aimé son tempérament (…) Elle se reconnait en moi comme moi. Je me reconnais en elle (…) J’ai été très touché par son histoire (…) On peut dire que j’ai merdé avec Julie, elle a été très intelligente », nous a-t-il révélé.

Et si Léana et lui c’est terminé. Il a frôlé l’octogone avec Ken. Lors de son dernier tournage avec les Anges, il a retrouvé Rawell. Thomas raconte comment cela s’est passé: « Rawell et Léana, c’était deux fins chaotiques (…) C’est un coup de poker risqué (…) Je suis en très bon terme avec Rawell (…) Je l’ai revue dans les Anges quelques temps après La Villa (…) Quand on s’est séparé, ça a été la guerre (…) ça s’est estompé car elle a fait sa vie de son côté et moi du mien par la force des choses on a mis les choses à plat. Mais on ne s’était pas revu encore. Quand je revois Rawell, je me sens bizarre. Il y a une forme de gêne mais la revoir dans les Anges c’était chaud time ».

Bon malheureusement, ces images ne seront pas encore disponibles pour le moment. Actuellement, les Anges 12 sont déprogrammés et la saison 5 de l’émission culte est rediffusée sur NRJ12. En revanche, Thomas a précisé que sans Lucie, la revoir aurait été beaucoup plus compliqué que cela et c’est normal !