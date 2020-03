« La Villa des cœurs brisés 5 », c’est fini ! L’occasion pour Julie et Thomas de nous faire des révélations sur leur duo. Ainsi, l’ex de Léana a lâché une bombe sur la belle brune mais ils se sont également faits une magnifique déclaration. Regardez, c’est trop mignon !

Dans les premiers aventures de La Villa des cœurs brisés 5, Julie et Thomas se sont vite rapprochés. Malheureusement, leur relation n’a pas fonctionné. Pourtant, cela ne les a pas empêché de rester très proches. Après nous avoir révélé que Sarah a été plus dure que Lucie, Julie s’est prêtée au jeu de « Qui de nous deux » avec Toto. Dans cette entrevue, le boxeur a révélé sa pire disquette: « Je me suis fais passer pour quelqu’un d’autre pour pécho une meuf (rires) ! ». Au passage, il a précisé que son ancienne petite amie était une sacré disquetteuse. Bon, elle a l’air de contester !

Concernant le côté sentimental, Toto serait le plus fleur bleue. Ils racontent: « C’est pas que je suis fleur bleue – Tu dévoiles plus facilement tes sentiments. Moi je suis dans le déni des sentiments, je n’aime pas trop parler de cela ». Mais celui qui a failli partir en octogone avec Ken pour Léana a ensuite ajouté: « Je suis plus entier sur ça, elle a plus de pudeur. Ca me dérange pas trop de dire ce que je ressens (…) C’est très dur de parler de vérités et ce qu’elle pense (…) Quand je pars en cacahuète, elle sait vite me calmer ». Selon Julie, la plus grande qualité du sudiste serait d’être très à l’écoute. Quant à la jeune femme, elle serait très chaleureuse et prête à être là pour les gens lorsqu’ils ne vont pas bien.

En tout cas, on ne sait pas vous mais chez STAR24, on trouve que Julie et Thomas forment un beau duo. Aimeriez-vous les revoir dans un programme ?

