Il y a quelques jours, Virginie a fait son come-back dans la Villa des cœurs brisés 5. Une grande première pour l’émission puisque c’est une ancienne prétendante devenue candidate. A cette occasion, la jolie blonde nous a accordé une petite interview. Révélations.

Hello Virginie ! Comment vis-tu ce début d’aventure ?

Virginie : Bonjour ! Ça fait toujours bizarre de se voir. Le début de mon aventure ne sont pas les moments où j’ai été le plus à l’aise dans l’aventure. C’était un peu mitigé mais ça allait mieux ensuite.

Tu es la première prétendante à devenir un cœur brisé. Est-ce un avantage quand on intègre ce genre d’aventure ?

C’est vrai que de connaître l’environnement et Lucie, je n’avais pas trop peur de me jeter dans la gueule du loup. Je savais que c’était une ambiance assez bonne enfant. Je connaissais très bien l’environnement en tant qu’ancienne prétendante.

Anthony Matéo te reproche de ne pas assumer votre « relation » passée. Était-ce volontaire ou es-tu de nature réservée à ce sujet-là ?

Je ne dévoile pas trop ma vie privée. On a déjà flirté en soirée mais rentrer dans les détails c’était pas obligé. On avait pas besoin de rentrer dans les détails. C’était un peu compliqué parce que je ne savais pas où on en était avec Anthony. Je voulais qu’on essaye de voir pour apprendre à se connaître. Je n’arrivais pas à comprendre le personnage ni à le cerner.

Que s’est-il passé pour toi depuis ta rupture avec Vincent sentimentalement parlant ?

Après Shogun, je n’arrivais pas à retrouver l’amour. Après, mon histoire avec Vincent n’a duré que quatre mois et on en fait tout un plat. Je n’ai pas eu de relation officielle depuis.

Pourquoi avoir accepté de participer à la Villa des cœurs brisés 5 ?

J’ai accepté pour la problématique car on a tous des casseroles au niveau du passif amoureux. On a tous des choses à régler donc je sais que ça reste très bienveillant.

Entre Molie et Sarah Fraisou, les débuts ont été compliqués avec les filles…

Le début a été très compliqué. Tout s’enchaînait. Quand ce n’était pas Molie, c’était les histoires avec Sarah et Ahmed. J’avais envie qu’on me lâche la grappe et qu’on me prenne pour un palmier qui se fond dans le décor (rires).

Et pour ton date groupé avec Julie, sentais-tu une alchimie ou Yanis ne te plaisait pas ?

Je savais directement que ça n’allait pas matcher et Julie est une redoutable adversaire. Elle les fait tous craquer (rires). Peut-être que je n’ai pas assez donné, donc le sud avec le sud !

