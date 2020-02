Dans les derniers épisodes de La Villa des cœurs brisés 5, Virginie a quitté Nicolo à cause de son comportement. Mais comment s’est passée son aventure et ses rapports avec le bel italien ? La jeune femme nous a tout balancé lors d’une interview exclusive accordée à STAR24… Et c’est plutôt radical !

STAR24: Comment se sont passées tes retrouvailles avec Lucie ?

Virginie: Je l’ai senti très contente de me retrouver. Elle avait hâte de me découvrir car dans la précédente aventure était plutôt axée sur Vincent. J’aurai voulu voir Lucie plusieurs fois. Malheureusement il y a eu un problème de timing et trop de nouveaux candidats mais c’était très émouvant. Elle arrive à te percer en un rien de temps, ça te remue dans le cœur. Je ne sais pas comment elle l’a fait même en coaching de groupe.

Quels ont été tes coups de cœur ?

Nicolo, Lalou, Théo, Cassandra, Clémence, Manon, Julie et Antoine. J’ai beaucoup moins accroché avec les gens du début mais c’est normal ils étaient une « famille ». Toto a été un gros coup de cœur.

Que penses-tu du couple Trystana/Toto d’ailleurs ?

Je trouve qu’ils sont très assortis. Toto est très sanguin, quelqu’un comme Trystana peut le calmer et l’apaiser. C’est un très beau couple.

Quelle autre problématique te parlait ?

Celle de Sarah. Je me suis retrouvée en elle, écorchée vive et qui ne faisait plus confiance à personne.

Très vite, tu craques pour Nicolo. Qu’est-ce qui t’a charmée chez lui ?

Physiquement, il est très beau. Ce n’est pas surprenant que j’ai flanché. C’est ses yeux bleus qui ont fait la différence (rires). On a été très complices, même en off. On a le même humour, la même façon de pensée. Mais il est un peu sanguin et beau parleur alors il m’en a fait voir de toutes les couleurs.

