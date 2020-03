C’est toujours autant l’amour fou entre Wafa et Oliver. D’ailleurs, la candidate de « Mamans et célèbres » a teasé quelques moments importants qui nous attendent dans la saison 2. Notamment concernant son mariage prévu pour septembre 2020. STAR24 vous dit tout.

Après Koh-Lanta, Friendstrip 3 ou encore la Bataille des Couples 2, Wafa a fait son retour sur les écrans dans Mamans et célèbres. Mais pourquoi avoir participé de partager son quotidien et celui de ses filles ? Elle nous a répondu: « C’est stressant de se dire que l’on va faire rentrer des gens dans notre intimité (…) C’est hyper stressant mais au final franchement on y arrive, ça se passe super bien. Pour les gens qui nous suivent, on les fait rentrer chez nous (…) C’est une autre facette de moi que l’on découvre ». D’ailleurs, comment se décrirait-elle ? « Une maman aimante, une maman militaire (…) Je suis très à cheval sur l’éducation et la politesse (…) Je suis maniaque« , a-t-elle ajouté.

Mais ce n’est pas tout ! Dans quelques mois, Wafa et Oliver vont célébrer leur amour. Une fête qu’elle est en train de préparer. « On a presque tout fini, on va se marier en septembre. On est dans les préparatifs (…) Je suis en train d’essayer mes robes orientales (…) Ce sera un mariage mixte. Il y aura une touche orientale et une touche anglaise vu que Oliver est anglais. On va faire un mix et ça va être très bien (…) Vous allez avoir plein de choses dans Mamans et célèbres (…) On vient d’acheter notre maison (…) On est en plein travaux (…) J’ai hâte que cette année se termine pour pouvoir faire plein d’autres choses », nous a-t-elle détaillé.

Hé bien, toutes nos félicitations aux deux tourtereaux. Pour le moment, le tournage de Mamans et célèbres a été suspendu à cause du Coronavirus. Mais STAR24 vous tiendra au courant de tout en temps réel !

