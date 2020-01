Il y a quelques mois, Willy Denzey participait au Back to Basic Tour. Notamment avec Over The Moon, Laam, Assia, Slai Tyla Lauren, Matt Houston et Nuttea ou encore les L5. Mais qu’est devenu l’interprète de l’Orphelin ? Le chanteur nous a livré tout ses projets ainsi que ses anecdotes de tournée.

Comment évoquer les années 2000 et le RNB français sans penser à Willy Denzey ? D’ailleurs, le jeune homme s’est confié sur ses débuts explosifs dans l’industrie musicale. A l’occasion de la tournée Back to Basic, il a partagé quelques souvenirs qu’il a eu avec certains de ses fans qui venaient déjà à ses concerts plus jeunes. L’interprète de « Main de maître » a confié que parfois il ne se souvenait pas des anecdotes sur le coup mais en parlant, cela lui revenait en mémoire. De plus, il a pu retrouver des artistes de la période dorée de sa carrière.

De plus, Willy Denzey nous a confié que 2020 allait être une année chargée pour lui. En effet, le jeune homme va sortir un album et un EP avec son label indépendant STRATOSFAME. Au cours de la tournée, il a interprété son titre Stratosphère que les fans et internautes connaissent déjà depuis un petit moment. Un comportement qui a beaucoup touché le principal concerné. Il faut dire qu’à part sur les réseaux sociaux, le jeune homme n’a pas partagé ce morceau ni même sur les plateformes. C’est donc un joli cadeau de la part des fans présents sur la tournée. En tout cas, le public semble réceptif à celui qui a été révélé dans « Graines de stars ». Et ils lui rendent plutôt bien. D’ailleurs, pour les nostalgiques de cette période, Willy Denzey a laissé une petite surprise pour vous à la fin de notre interview.

Quel est le morceau de Willy Denzey qui vous a le plus marqué ?

