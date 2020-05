Certains d’entre vous connaissent Fanny Neguesha de l’époque où elle était en couple avec Mario Balotelli, d’autres grâce à son poste de chroniqueuse de « Touche pas à mon poste » ou encore ses apparitions dans des magazines et clips de manière sexy. Mais la jeune femme est également l’une des cibles de Booba. Découvrez les motifs de leur dernier clash.

Pas un jour ne se passe sans que Booba tacle quelqu’un et tout bon internaute le sait bien. Quelques jours après avoir pris la défense de Niska qui aurait été agressé par son beau-frère, le rappeur a partagé un extrait d’une interview de Fanny Neguesha chez Sam Zirah. Dans celle-ci, on peut l’entendre évoquer son clash entre le rappeur et Shay ! Ainsi, on peut l’entendre dire : « Il avait fait appel à moi pour que je participe à l’un de ses tournages (…) On est resté en contact (…) Il s’occupait d’une artiste à l’époque qui fait du rap (…) Je savais via les productions de musique (…) Que l’image de cette artist était faite pour coller à la mienne (…) Il fallait qu’elle ressemble plus à une fille qui plait sur les réseaux (…) Au début, ça ne me dérangeait pas (…) J’adore les gens qui s’inspirent mais je n’aime pas les copier/coller (…) Il n’a pas apprécié que j’ai pu parler de son artiste (…) Il a pris les screens pour les publier (…) Il n’a pas toujours eu ce qu’il voulait »

Et forcément, ces propos ont beaucoup fait réagir Booba qui a clashé celle qui serait accro à la chirurgie esthétique en lâchant sur Instagram: « Mais cousine te comparer à @shayizi c’est comme comparer Poutine et Sarkozy! Y a quoi à copier allo 🤣!!! Quelle chanson quelle manicure quel footeux?! Quand t’auras un PMW ou ne serait-ce qu’un “frère-Jacques” tu nous dm on t’mettra en story allez quitte!!! @fanny.neguesha #Almamypotternestjamaistrèsloin ⚡️ ».



Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par boobaofficial (@boobaofficial) le 25 Mai 2020 à 7 :12 PDT

Aie, reste à savoir si la principale visée va lui répondre.

