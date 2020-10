Durant plus de deux ans, Fanny Salvat et Nani ont filé le parfait amour. Mais tout est bel et bien fini malgré une seconde chance depuis plusieurs mois désormais. Alors que son ex serait de nouveau en couple, la belle blonde semble avoir elle aussi retrouvé chaussure à son pied. STAR24 vous dit tout.

Il y a quelques mois, Fanny Salvat annonçait en larmes sa rupture avec Nani. « Avec Nani ça va pas et j’ai pris la décision d’en arrêter là. J’ai besoin de me reconstruire. Je pense que j’ai besoin d’évolution. Ca a été la personne que j’ai aimé le plus dans ma vie. J’ai tellement donné (…) J’ai trop donné de ma personne. J’en suis sortie détruite. A l’heure actuelle, je ne parlais plus sur les réseaux (…) J’en avais pas la force (…) Ça pouvait pas s’arrêter là (…) Ce n’était plus possible (…) Je suis désolée pour les personnes qui nous soutenaient (…) Je ne ferais plus jamais partie de sa vie (…) Je tombe de six étages (…) Je ne sais plus mes envies (…) Ce n’était pas le moment (…) Il va falloir que je reconstruise (…) Que je me redécouvre (…) Je ne me reconnaissais plus » a-t-elle ainsi révélé sur Snapchat.

Depuis, celle qui avait changé de tête à cette occasion va mieux. Interrogée sur sa situation amoureuse, Fanny Salvat a confirmé avoir le cœur pris et d’avoir trouvé la perle rare puisqu’elle a écrit sur Instagram: « J’ai trouvé LA bonne personne. Celle qui le matin me donne le sourire et le soir qui ne me donne pas envie de m’endormir. Celle qu’on veut toutes ». Un message qui veut tout dire et qui nous redonne le sourire !

Si la jeune femme n’a pas encore mentionné la personne en question, beaucoup se doutent qu’il s’agit de Jessy Errero dont les preuves de couple s’accumulent depuis un moment déjà. A suivre.

