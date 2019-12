Après plusieurs semaines de séparation, Fanny Salvat et Nani ont décidé de se revoir. D’ailleurs, leurs retrouvailles ont affolé la Toile. Serait-ce la confirmation d’un retour de flammes entre les deux jeunes femmes ? STAR24 vous explique tout.

Il y a quelques jours, Fanny Salvat s’affichait en larmes sur Snapchat. Elle en profitait pour annoncer sa rupture avec Nani. « J’étais à bout, j’étais fatiguée. J’avais des problèmes (…) Je suis à bout. Avec Nani ça va pas et j’ai pris la décision d’en arrêter là. J’ai besoin de me reconstruire. Je pense que j’ai besoin d’évolution. Ca a été la personne que j’ai aimé le plus dans ma vie. J’ai tellement donné (…) J’ai trop donné de ma personne. J’en suis sortie détruite. A l’heure actuelle, je ne parlais plus sur les réseaux (…) J’en avais pas la force (…) Ca pouvait pas s’arrêter là (…) Ce n’était plus possible (…) Je suis désolée pour les personnes qui nous soutenaient (…) Je ne ferais plus jamais partie de sa ve (…) Je tombe de six étages (…) Je ne sais plus mes envies (…) Ce n’était pas le moment (…) Il va falloir que je reconstruise (…) Que je me redécouvre (…) Je ne me reconnaissais plus » expliquait la belle blonde.



Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par TV SHOW 🇫🇷 (@fannysalvaoff) le 14 Déc. 2019 à 9 :17 PST

Cependant, cela n’empêchait pas la candidate de prendre la défense de son ex. En effet, certains internautes lui reprochaient de ne pas être assez affectée par leur séparation. Récemment, Fanny Salvat prenait une décision radicale en transformant ses réseaux sociaux pour un nouveau projet et en dévoilant son nouveau look. Seulement voilà, une photo a agité la Toile ce week-end : un cliché avec Nani. Celui-ci est accompagné d’un message plutôt explicite: « Et si on se donnait une seconde chance ? ❤️ ».

De quoi sous-entendre qu’un retour de flammes pourraient se produire entre elles. D’ailleurs, Fanny Salvat a également pris la parole sur Snapchat. Trop mignon !

