Internet se souvient de tout. Il y a quelques jours, un compte Twitter de Feuneu datant de sept ans refaisait surface. Le manager de Wejdene a pris la parole par rapport à la polémique. STAR24 vous raconte tout.

Il y a quelques jours, Feuneu poussait un coup de gueule et annonçait qu’il allait tout arrêter. « Dieu seul sait à quel point j’ai un mental de fer mais vous avez réussi à me faire douter de moi. C’est fort (…) Oubliez moi (…) De base je voulais juste marquer l’histoire être comme personne me différencier de tout le monde. Etre détesté tout ça c’est pas pour moi je prends vite les choses à cœur moi dur de fermer les yeux sur ça… Mon problème est que je veux plaire à tout le monde. Aider tout le monde mais malheureusement ce n’est pas possible (…) On est fort pourtant… Mais quand le cœur parle pas le choix de l’écouter. J’arrive plus. Je vous parle sincèrement. C’est pas forcément les critiques mais l’atmosphère qui règne autour etc. C’est vraiment chaud pour une personne comme moi nerveuse de base. Je préfère partir que rester ici pour péter les plombs chaque fois que Dieu fait (…) Il y a neuf mois j’ai ramené Wejdene pour la première fois au studio et aujourd’hui je l’emmène sur le tapis rouge pour être artiste féminine de l’année. Je pense avoir fait mes preuves je n’ai plus rien à prouver ici je préfère partir pour mon bien (…) Je me suis ouvert à vous quand j’a commencé du coup je m’ouvre à vous aussi quand je m’arrête » a-t-il déclaré. Celui qui a affirmé que Wejdene avait été plagiée par Ariana Grande a récemment été dans la sauce après que son compte Twitter ait refait surface et on a pu voir des propos comme ceux là :

Bonne nuit à tous et n’oubliez pas que votre pote Feuneu a tweet ça il y a quelques années sur son ancien compte 👍 pic.twitter.com/N4c0WSff7Y — 𝗧 𝗶 𝗯 𝗼 ☔️ (@cmoitibo) November 9, 2020

Feuneu a décidé de briser le silence et a présenté ses excuses pour ses propos passés et a déclaré sur sa story Instagram: « J’ai récemment tenu une interview pour Yard et écrit des tweets où j’ai heurté plusieurs communautés. Je comprends la gravité de ce que j’ai écrit au regard de vos réactions. j’aurai été incapable de le comprendre il y a sept ans quand j’étais un adolescent en quête de buzz et qui souhaitait se faire remarquer mais je le comprends maintenant. Je vous demande pardon. Il n’y a rien qui excuse ce que j’ai tweeté. Pour ce qui est de mon interview, faire passer mon expérience pour une généralité a été une erreur. J’apprend encore. J’ai aussi lu vos messages de soutien. Je vous remercie pour la force. Love ».

Faute avouée, faute à moitié pardonnée ? A suivre.

Internet se souvient de tout. Il y a quelques jours, un compte Twitter de Feuneu datant de sept ans refaisait surface. Le manager de Wejdene a pris la parole par rapport à la polémique. STAR24 vous raconte tout.

Il y a quelques jours, Feuneu poussait un coup de gueule et annonçait qu’il allait tout arrêter. « Dieu seul sait à quel point j’ai un mental de fer mais vous avez réussi à me faire douter de moi. C’est fort (…) Oubliez moi (…) De base je voulais juste marquer l’histoire être comme personne me différencier de tout le monde. Etre détesté tout ça c’est pas pour moi je prends vite les choses à cœur moi dur de fermer les yeux sur ça… Mon problème est que je veux plaire à tout le monde. Aider tout le monde mais malheureusement ce n’est pas possible (…) On est fort pourtant… Mais quand le cœur parle pas le choix de l’écouter. J’arrive plus. Je vous parle sincèrement. C’est pas forcément les critiques mais l’atmosphère qui règne autour etc. C’est vraiment chaud pour une personne comme moi nerveuse de base. Je préfère partir que rester ici pour péter les plombs chaque fois que Dieu fait (…) Il y a neuf mois j’ai ramené Wejdene pour la première fois au studio et aujourd’hui je l’emmène sur le tapis rouge pour être artiste féminine de l’année. Je pense avoir fait mes preuves je n’ai plus rien à prouver ici je préfère partir pour mon bien (…) Je me suis ouvert à vous quand j’a commencé du coup je m’ouvre à vous aussi quand je m’arrête » a-t-il déclaré. Celui qui a affirmé que Wejdene avait été plagiée par Ariana Grande a récemment été dans la sauce après que son compte Twitter ait refait surface et on a pu voir des propos comme ceux là :

Bonne nuit à tous et n’oubliez pas que votre pote Feuneu a tweet ça il y a quelques années sur son ancien compte 👍 pic.twitter.com/N4c0WSff7Y — 𝗧 𝗶 𝗯 𝗼 ☔️ (@cmoitibo) November 9, 2020

Feuneu a décidé de briser le silence et a présenté ses excuses pour ses propos passés et a déclaré sur sa story Instagram: « J’ai récemment tenu une interview pour Yard et écrit des tweets où j’ai heurté plusieurs communautés. Je comprends la gravité de ce que j’ai écrit au regard de vos réactions. j’aurai été incapable de le comprendre il y a sept ans quand j’étais un adolescent en quête de buzz et qui souhaitait se faire remarquer mais je le comprends maintenant. Je vous demande pardon. Il n’y a rien qui excuse ce que j’ai tweeté. Pour ce qui est de mon interview, faire passer mon expérience pour une généralité a été une erreur. J’apprend encore. J’ai aussi lu vos messages de soutien. Je vous remercie pour la force. Love ».

Faute avouée, faute à moitié pardonnée ? A suivre.