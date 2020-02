Fidji Ruiz et Dylan Thiry auraient-ils rompu à peine installés à Dubaï ? Les deux candidats ont semé le doute quant à leur situation amoureuse sur les réseaux sociaux. Face à l’agitation provoquée par tout cela, la jeune femme a tenu à éclaircir les choses en brisant le silence.

Rien n’irait plus entre Fidji Ruiz et Dylan Thiry. C’est du moins ce qu’ils ont fait comprendre sur leurs réseaux sociaux. Mais que s’est-il passé ? La belle brune a ainsi commencé par expliquer sur Instagram: « Je vous explique dans les grandes lignes ce qu’il s’est passé. Dylan et moi on a eu une grosse dispute. Pas par rapport à une tromperie ou des sujets d’argent… Pas du tout ! On a eu une très grosse dispute, je pense que ça arrive à tous les couples. Pour être honnête, on s’est pas parlé pendant 48 heures. Donc c’était très compliqué, personne ne voulait revenir l’un vers l’autre. (…) Entre le fait que ça fait pas mal de temps qu’on est dans un Airbnb (à Dubaï), puis notre villa est en travaux pendant encore un mois… Donc on tourne un peu en rond (…) J’ai préféré ne pas vous mentir et dire que c’est fini. C’est la première fois qu’on prend une décision comme ça en un an et demi. Là j’ai dormi toute seule et lui pareil. Je me suis réveillée plein de fois avec le cœur qui battait vite… Enfin bref, ce matin on s’est parlé et voilà quoi… C’est la pression, ça a dérapé, on s’est pas parlé pendant deux jours. Pour vous dire à quel point c’était réel, hier, j’ai visité des villas que pour moi ».

L’ex de Thibaut a ensuite ajouté: « Cette nuit on s’est posé plein de questions et on a pas mal discuté. Ça fait un an et demi qu’on est ensemble, on a vécu pas mal de choses positives mais aussi négatives : les scandales, les télés, les voyages… Ça fait un an et demi qu’on est ensemble mais j’ai l’impression que ça fait 4-5 ans… On se connaît par cœur. Et voilà, on prend du recul sur notre relation et on verra où ça nous mène. »

Vont-ils survivre à cette crise ? A suivre…

